الربضي يبحث مع البنك الاسلامي للتنمية دعم برامج الحكومة لمكافحة “كورونا”

عمان- الغد- بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي مع كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك الاسلامي للتنمية ومقره جدة، حشد الدعم بهدف لمساعدة الحكومة الاردنية في جهودها المكثفة والحثيثة لمكافحة انتشار وباء ( الكورونا).

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية قد وافق مؤخرا على تخصيص مبلغ (2.279.5) مليار دولار أمريكي لصالح البرنامج الاستراتيجي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتأهب والاستجابة لجائحة “كوفيد-19خصص في الدول الأعضاء.

ويهدف البرنامج الاستراتيجي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتأهب والاستجابة لجائحة “كوفيد-19” إلى دعم جهود البلدان الأعضاء الرامية إلى الوقاية من الجائحة والحد من أثرها والتعافي منه.

ويأخذ البرنامج نهجا شموليا على الأمد القريب والمتوسط والبعيد، ويتناول أولويات تتجاوز الاستجابة الفورية والطارئة للقطاع الصحي، وفي الوقت ذاته يعمل البرنامج على وضع البلدان الأعضاء في مسار الانتعاش الاقتصادي من جديد عن طريق استعادة سبل العيش، وبناء القدرة على الصمود، واستئناف النمو الاقتصادي.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن بالغ شكره للبنك الإسلامي للتنمية لدعمه المتواصل لجهود التنمية الاقتصادية في المملكة الاردنية الهاشمية.