الربيع يبدأ السبت

عمان-الغد – يبدأ الاعتدال الربيعي لهذا العام السبت المقبل معلناً نهاية خمسينية الشتاء وبداية فصل الربيع فلكياَ الذي تشرق فيه الشمس بمدينة عمان يوم الاعتدال الربيعي في تمام الساعة 5:40 صباحاً من الزاوية الأفقية الشرقية تماما ومقدارها 90 درجة، وتغيب الشمس في الزاوية الغربية تماما ومقدارها 270 درجة في تمام الساعة 5:47 مساءً، وبذلك يتساوى طول الليل والنهار تقريبا في جميع أنحاء الكرة الأرضية.

وأوضح مدير ادارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب انه مع الاعتدال الربيعي يبدأ ما يسمى بالأحوال الخماسينية والتي تتولد خلالها منخفضات في جنوب جبال أطلس بالمغرب العربي، وتتحرك جهة الشرق وتسير بالقرب من سواحل إفريقيا الشمالية حتى تصل منطقة شرق المتوسط، وعادة ما تسبق هذه المنخفضات الخماسينية هبوب رياح جنوبية حارة وجافة ومحملة بالغبار والأتربة تسمى الرياح الخماسينية وتؤدي في كثير من الأحيان إلى حدوث التهابات في الحلق والعيون والجهاز التنفسي بسبب المواد العالقة التي تحملها الرياح.

وأضاف ال خطاب في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أن الغبار يسبب آثارا سلبية على الصحة والتلوث الجوي، وإضعاف مدى الرؤية الأفقية ما يؤدي إلى تعطل حركة المركبات واغلاق بعض المطارات والموانئ والمرافق العامة في العديد من دول المنطقة، وتلي الرياح الجافة هبوب رياح غربية أو شمالية غربية رطبة قد يصاحبها هطول الأمطار مع زخات رعدية والتي توصف بأنها أمطار طينية بسبب ما يعلق بها من الغبار أثناء هطولها. وبين أن الأمطار التي تهطل عادة من بداية فصل الربيع وحتى منتصف شهر إيار كمعدل محسوب على فترات طويلة تشكل ما نسبته 11 بالمئة من معدل أمطار الموسم المطري في المملكة.

ويبلغ معدل درجة الحرارة العظمى في فصل الربيع للعاصمة عمان 25.7 درجة مئوية، بحسب ما ورد في البيان، فيما يبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 12.3 مئوية.

ويشير السجل المناخي للعاصمة عمان إلى أن اعلى درجة حرارة سجلت في مدينة عمان خلال فصل الربيع بلغت 41.7 مئوية بتاريخ 20/06/1942 فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى مسجلة 2.8- مئوية بتاريخ 22/03/1922، كما سجلت مدينة عمان أعلى مجموع مطري يومي لفصل الربيع بتاريخ 26/03/1967 بلغ 60.9 ملم، فيما سجلت أعلى مجموع مطري تراكمي خلال فصل الربيع بلغ 160.3 ملم في الموسم 1970/1971.

–(بترا)