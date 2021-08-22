الرجاء بطلا بركلات الترجيح بعد نهائي مجنون على حساب اتحاد جدة

الرباط – نهائي مجنون بكل ما للكلمة من معنى في بطولة الأندية العربية لكرة القدم على كأس ملك المغرب محمد السادس، حسمه الرجاء المغربي على حساب اتحاد جدة السعودي 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل مثير 4-4 السبت على ملعب “مولاي عبد الله” في العاصمة المغربية الرباط من دون حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا.

وهذه المرة الثانية التي يتوج بها “النسر الأخضر” باللقب بعد 2006، فيما بقي في سجل “العميد” لقباً وحيداً عام 2005. ويعتبر الترجي التونسي أكثر الأندية تحقيقاً للبطولة بثلاثة ألقاب بالتساوي مع الرشيد العراقي (الكرخ).

واستغرقت النسخة النسخة التاسعة والعشرون من البطولة أكثر من سنتين، إذ انطلقت في أدوارها التمهيدية في 18 آب/أغسطس 2019 بمشاركة 40 نادياً، إلا أنها تعرضت للعديد من التأجيلات بسبب جائحة كورونا إلا أن الاتحاد العربي وهو الجهة المنظمة لم يلغ أهم بطولاته ذات مجموع الجوائز الضخمة حيث سيحصل الرجاء على 6 ملايين دولار، و2,5 مليونين للاتحاد.

سجل أهداف الرجاء الياس الحداد (5) ومحمود بنحليب (13) وزكريا الوردي (37) وسفيان رحيمي (49)، وللاتحاد البرازيلي برونو هنريكي (4) ومواطنه رومارينيو (28 من ركلة جزاء و53 و64 من ركلة جزاء أيضاً).

وكان النادي المغربي يسعى الى الظفر بالجائزة المالية الضخمة للتخلص من العديد من المشكلات التي تواجهه على صعيدي مستحقات لاعبيه فضلاً عن الكثير من الديون التي كانت تحاصر استعداداته للموسم الجديد الذي ينطلق في ايلول/سبتمبر المقبل. وهذا اللقب الثاني للرجاء هذا الموسم بعدما توج الشهر الماضي بطلاً لكأس الاتحاد الافريقي “الكونفدرالية” على حساب بيراميدز المصري.

في المقابل فإن الناي السعودي واصل تقديم نتائجه المتأرجحة مع انطلاق الموسم الجديد.

وضغط الفريق السعودي منذ البداية حيث اعتمد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي على أربعة من مواطنيه وهم الحارس مارسيلو غروهي وصانع الألعاب إيغور كورونادو ولاعب الارتكاز برونو انريكي ورومارينيو، فضلاً عن المخضرم المغربي كريم الأحمدي في خط الوسط وعبد العزيز البيشي كمهاجم صريح.

واقتنص انريكي التقدم بعدما سبح وأودع الكرة برأسه في شباك الحارس المغربي أنس الزنيتي اثر كرة عرضية من ركلة حرة رفعها كورنادو (4).

في المقابل لعب المدرب التونسي للفريق الأخضر لسعد جردة الشابي بتشكيلته الإعتيادية حيث أشرك عبد الإله الحافيظي الى جانب زكريا الوردي وعمر العرجون في الوسط وأمامهم الثلاثي محسن متولي ومحمود بنحليب كرأس حربة والجناح سفيان رحيمي الذي خاض آخر مباراة بقميص الرجاء قبل الانتقال الى العين الإماراتي.

ولم تدم الفرحة السعودية سوى دقيقة واحدة، إذ وبنفس السيناريو أدرك الرجاء التعادل حيث أرسل الحافيظي من ركلة كرة الى أمام مرمى الحارس مارسيلو غروهي فتابعها المدافع إلياس الحداد برأسه في قلب المرمى (5).

وكأن الهدف أيقظ الفريق المغربي الذي استعاد زمام المبادرة وبسط أفضليته، وتمكن من انتزاع التقدم عندما ارتكب مهند الشنقيطي خطأ فادحا في تشتيت الكرة فوصلت الى محمود بنحليب الذي سدد كرة قوية عجز الحارس غروهي في التصدي لها لتتهادى في شباكه (13).

واحتسب الحكم المصري ركلة جزاء للاتحاد اثر احتكامه الى تقنية الفيديو المساعد “في إيه آر” اثر خطأ من أنس الزنيتي على رومارينيو الذي انبرى لها بنفسه وسجلها بقوة الى الزاوية اليسرى (28)، وهذا الهدف الثامن لرومارينيو في البطولة في صدارة ترتيب الهدافين.

وتأثر دفاع الاتحاد بغياب المصري أحمد حجازي، إذ لطالما برزت الثغر في الخط الخلفي فعمل لاعبو الرجاء على استغلالها، وأنقذ غروهي مرمى الاتحاد من تسديدة بنحليب ببراعة (35).

ومن هجمة منسقة مرر الحافيظي كرة خلفية الى الوردي الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بقدم المدافع السعودي عمر ابراهيم عثمان واستقرت في الشباك (37).

ودون سفيان رحيمي اسمه في سجل هدافي اللقاء بعدما عزز تقدم الرجاء في مطلع الشوط الثاني من ركلة حرة مبارة سددها قوية جداً عجز غروهي عن ايقافها (49).

وسريعاً قلص رومارينيو النتيجة مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في المباراة والعاشر في البطولة، بتسديدة زاحفة بعيداً عن متناول الزنيتي اثر عرضية من البيشي (53).

وحاول ايغور كورنادو ادراك التعادل إلا أن الزنيتي سيطرة على تسديدته البعيدة بصعوبة (56)، واحتسب الحكم البنا ركلة جزاء ثانية للاتحاد اثر خطأ من الظهير اسامة سوكحان على سعود عبد الحميد، وسددها رومارينيو ليسجل منها هدفه الشخصي الثالث بقوة الى يمين الزنيتي (64).

وأشرك المدرب الشابي المهاجم الغيني مصطفى كوياتي بدلاً من متولي، وأهدر اللاعب البديل فرصة سانحة اذ لم يتابع عرضية سوكحان أمام المرمى كما يجب (70)، وقام الوردي بفاصل مهاري على الجهة اليمنى أنهاه بتسديدة ضعيفة أمسكها حارس الاتحاد بسهولة (81).

وكاد فهد المولد ان يحسم اللقب في الوقت المحتسب بدلا من ضائع إلا أن الزنيتي تألق على نحو لافت في ابعاد الكرة الى ركنية (90+2).

واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح، وسجل للرجاء سفيان رحيمي والبديل محمد ازريدة والحافيظي وعمر العرجون، وأهدر عبد الإله مدكور. وسجل للاتحاد رومارينيو وكورنادو وعبد الإله المالكي وأهدر انريكي وفهد المولد. -(أ ف ب)