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الرجال أكثر عرضة للعدوى بفيروس “كورونا”

منذ 16 دقيقة
coronavirus
coronavirus

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عمان-الغد-قال رئيس قسم علم الأوبئة والطب المبني على البراهين في جامعة الطب الأول بموسكو، إن الرجال هم أكثر من النساء عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بمرتين تقريبا.

وأوضح بريكو، كبير أخصائي الأوبئة في وزارة الصحة الروسية، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت :” إذا نظرنا إلى إحصائيات من هم أكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، فنرى أنهم الرجال، وبمقدار الضعف تقريبا”​​​، وفقا لما نقله موقع (روسيا اليوم) عن سبوتنيك.

وأشار كذلك إلى أن معدل الوفيات بين الرجال بسبب الفيروس التاجي أعلى أيضا منه بين النساء.

ووفقا لوكالة أبحاث الصحة العامة الإيطالية فإن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وهم في المقام الأول ويمثلون 60 في المائة من الحالات المؤكدة.

ووجد تحليل سابق أن الأرقام كانت أعلى من ذلك، حيث أن 80 في المائة من الوفيات كانت بين الرجال و20 بالمائة فقط بين النساء، ولكن الفجوة تضيق بمرور الوقت.

وتظهر الأبحاث في الصين، حيث بدأ الوباء وتفاقم تفشى المرض، أن ثلثي المرضى الذين لقوا حتفهم على الأقل كانوا من الذكور.

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