الرجال أم النساء.. أيهما أكثر عرضة للإصابة بالسرطان؟

خلصت دراسة جديدة إلى أن معظم أنواع السرطان تتطور في الذكور أكثر من الإناث، وتعكس الوفيات الناجمة عن السرطان هذا التفاوت.

ووجدت الدراسة أن عوامل الخطر التي يتم الاستشهاد بها بشكل متكرر لا تفسر الأمر، حيث أشارت الأبحاث سابقا إلى وجود سبب وراثي ليكون الذكور أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من الإناث.

حلل باحثون من المعهد الأمريكي للسرطان بيانات 171274 من الذكور و122826 من الإناث ممن شاركوا في دراسة النظام الغذائي والصحة NIH-AARP التي أجراها المعهد الوطني للصحة الأمريكية (NIH) خلال الفترة من 1995إلى 2011.

وكشف التحليل أن الاختلافات البيولوجية بين الجنسين مسؤولة عن عدم التوازن، وليس العوامل السلوكية أو المتعلقة بنمط الحياة، مثل التدخين وتعاطي الكحول ومؤشر كتلة الجسم (BMI) والطول والنشاط البدني والنظام الغذائي والأدوية والتاريخ الطبي.

وعلقت المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتورة سارة جاكسون: “لقد افترضنا أن عوامل نمط الحياة لم تكن السبب الوحيد لاختلاف الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء، وفوجئنا قليلاً بأن عوامل نمط الحياة هذه تفسر جزءًا صغيرًا من هذا الاختلاف بالنسبة للعديد من السرطانات”.

قام الباحثون بتقييم التباين في 21 موقعًا للسرطان في جسم الإنسان، ووجدوا أن 17951 تشخيصًا جديدًا للسرطان نُسبت إلى الرجال و8742 للنساء.

وخلصت الدراسة، التي نشرت في مجلة السرطان الأمريكية، إلى أنه “بالإضافة إلى حالات التعرض المعروفة المسببة للسرطان، تشير تحليلاتنا إلى الجنس، ونتيجة لذلك فإن العوامل البيولوجية المرتبطة بالجنس هي المحددات الرئيسية لحدوث السرطان في الولايات المتحدة”.

وكتب المؤلفون: “إن فهم الآليات البيولوجية المرتبطة بالجنس التي تؤدي إلى هيمنة الذكور على السرطان في المواقع التشريحية المشتركة يمكن أن يكون لها آثار مهمة على المسببات والوقاية”.

السرطان عند الذكور مقابل الإناث

الأنواع الوحيدة من السرطان التي يتم تشخيصها بشكل أقل تواترا عند الذكور من الإناث هي سرطان المرارة وسرطان الغدة الدرقية.

كان التفاوت الأكبر في سرطان المريء الغدي، حيث كان الذكور أكثر عرضة للتشخيص بنسبة 10.80 مرة.

ووفقا للدراسة، كان من المرجح أن يصاب الذكور بهذه الأنواع من السرطان بشكل أكبر:

– سرطان المثانة: 3.3 مرة أكثر احتمالا

– سرطان المعدة: 3.49 مرة أكثر احتمالا

– سرطان الحنجرة: 3.53 مرة أكثر احتمالا

كتب مؤلفو الدراسة أن العوامل السلوكية ونمط الحياة تمثل “نسبة ذات دلالة إحصائية من الزيادة الملحوظة للذكور في سرطان المريء وسرطانات الكبد والقنوات الصفراوية الأخرى والمثانة والجلد والقولون والمستقيم والرئة”.

ومع ذلك، كان هذا في كثير من الحالات “نسبة متواضعة فقط وتراوح تأثير عوامل الخطر من 11٪ لسرطان المريء إلى 50٪ لسرطان الرئة”.

الميزة الوقائية للكروموسوم X

قالت الدكتورة سارة جاكسون: “هناك طريقة مختلفة للنظر إلى الأمر، وهي أن المرأة قد تتمتع بميزة وقائية، وإحدى الآليات التي قد تتمتع بها الإناث بميزة مناعية هي أن الإستروجين قد يؤثر على مسارات الإشارات المناعية”.

وأضافت: “كما يحتوي كروموسوم X على العديد من الجينات الكابتة للورم، وقد يكون للإناث مستويات تعبير أعلى لأن لديهم اثنين من Xs بدلاً من تلك التي لدى الذكور. في هذا الوقت لدينا القليل من الفهم لهذه الآليات”.

لعب الدكتور أندرو لين، من معهد دانا فاربر للسرطان بالتعاون مع معهد هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، دورًا أساسيًا في اكتشاف الدور المحتمل لكروموسومات X هذه في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان لدى الرجال.

وقال الدكتور لين، الذي لم يشارك في الدراسة الجديدة: “درسنا أكثر من 4000 نوع من أنواع السرطان من 21 نوعًا في أطلس جينوم السرطان للسؤال عما إذا كان لأي جينات تحيز جنسي في نمط الطفرات الخاصة بها”.

وأضاف لين لموقع MNT: “وجدنا 6 جينات فقط لديها تحيز للذكور، ما يعني أن سرطانات الذكور أكثر من السرطانات الأنثوية لديها طفرة في جين معين، وكانت جميعها جينات تعيش على كروموسوم X”.

بعبارة أخرى، تتمتع الخلايا الأنثوية بحماية نسبية مقارنة بالخلايا الذكورية لأن لديها نسختين من هذه الجينات الوقائية، بينما لدى الذكور واحدة فقط، وفقا للمختص.

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