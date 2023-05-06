“الرجبي” يخسر وديا أمام لبنان بفئة 15 لاعبا

خالد تيسير العميري



عمان – تعرض المنتخب الوطني للرجبي بفئة 15 لاعبا، إلى خسارة كبيرة أمام نظيره المنتخب اللبناني بنتيجة (5-29)، في لقاء ودي جمعهما أول من أمس على ستاد جامعة البترا، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الجمعة 19 أيار (مايو) الحالي في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد تعذر مواجهة البحرين في الوقت الحالي لأسباب قاهرة.

وتشكل هذه المباريات الدولية الودية، محطة تحضير مهمة للرجبي الأردني من أجل تطوير منظومة فئة 15 لاعبا وتعزيز الخبرات المحلية، فضلا عن الترويج لرياضة الرجبي محليا واستقطاب اللاعبين والجماهير لمتابعة منافسات اللعبة.

كما تأتي هذه المباراة أيضا، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لفئة 15 لاعبا من أجل قياس المستوى الفني للفريق، حيث كانت آخر مشاركات المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا بالعام 2019، وذلك بعد انقطاع طويل عن خوض المنافسات الدولية لهذه الفئة، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة “كورونا” آنذاك، إلى جانب شح الموارد المالية التي حالت دون مشاركة المنتخبات الوطنية بالبطولات الخارجية كافة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني التي يقودها المدير الفني أحمد حموقة، كلا من اللاعبين: حسني أبزاخ، رعد حموقة، سيف أباظا، عمر سلايمة، زيد أنشاصي، مصعب أبزاخ، تيمور سعدون، ناصر سعدون، آدم خمش، مصطفى الشمري، خالد عليان، عبدالله نغواي، علي جاويش، أحمد أبو طربوش، زيور حتقواي، عمر بكج، زيد الرعود، زيد حتقواي، دانيال ميرزا، رعد الخزاعي، داوود دهشان، ركان أبزاخ وعمر حجبي.

وسيكون ختام العام الحالي، شاهدا على انطلاقة دوري فئة 15 لاعبا في مرحلته الأولى (ذهابا وإيابا) خلال شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين، على أن يستكمل في الربع الأول من العام المقبل.