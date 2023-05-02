“الرجبي” يلتقي لبنان وديا في مباراة دولية بفئة 15 لاعبا

خالد تيسير العميري

عمان – يخوض المنتخب الوطني للرجبي لفئة 15 لاعبا، مواجهة دولية ودية معتمدة مع نظيره المنتخب اللبناني، عند الساعة 2:30 من مساء يوم بعد غد، على ملعب جامعة البترا، بهدف تعزيز الخبرات المحلية وتطوير اللعبة.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الجمعة 19 أيار (مايو) الحالي، بإقامة مباراة الإياب في بيروت، بعد تأجيل مباراة البحرين حتى إشعار آخر من العام الحالي، حيث تشكل هذه الاستضافة محطة مهمة للرجبي الأردني من أجل تطوير منظومة 15 لاعبا وتعزيز الخبرات المحلية، فضلا عن ترويج رياضة الرجبي محليا واستقطاب اللاعبين والجماهير لمتابعة منافسات الرجبي الأردني.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني أحمد حموقة، القائمة النهائية التي ستخوض المباراة، وتضم 23 لاعبا، وهم: حسني أبزاخ “الكابتن”، رعد حموقة “نائب الكابتن”، سيف أباظا، عمر سلايمة، زيد أنشاصي، مصعب أبزاخ، تيمور سعدون، ناصر سعدون، ادم خمش، مصطفى الشمري، خالد عليان، عبدالله نغواي، علي جاويش، أحمد أبو طربوش، زيور حتقواي، عمر بكج، زيد الرعود، زيد حتقواي، دانيال ميرزا، رعد الخزاعي، داوود دهشان، ركان أبزاخ وعمر حجبي.

وتأتي هذه المباراة أيضا، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لفئة 15 لاعبا من أجل قياس المستوى الفني للفريق، حيث كانت آخر مشاركات المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا في العام 2019، وذلك بعد انقطاع طويل عن خوض المنافسات الدولية لهذه الفئة، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة “كورونا” آنذاك، إلى جانب شح الموارد المالية التي حدت من مشاركة المنتخبات الوطنية بالبطولات الخارجية.