الرجوب: الانتخابات ستجرى في القدس “غصبا عن نتنياهو”

رام الله- قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، إن “الانتخابات الفلسطينية سيتم إجراؤها في القدس غصبا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وأضاف الرجوب: “هناك إجماع وطني حول إجراء الانتخابات في القدس، ووقتها لنجعل المعركة بين الاحتلال والمجتمع الدولي”.

وحول ملف حوارات القاهرة، قال الرجوب إن هنا “مجموعة من القضايا نريد مناقشتها وأتمنى من كل الوفود التقليل من التصريحات الإعلامية، ويفترض أن تكون لقاءاتنا مغلقة”.

وأكد الرجوب في تصريحات للتلفزيون الرسمي على أن “شعبنا لن يحتمل ولن يرحم إن فشل الحوار”.

وتابع قوله: “لدينا خارطة طريق، أولها مناقشة وترتيب انتخابات المجلس التشريعي، ونحن في حركة فتح لا نناقش ولا نقوم بأي نشاط إلا حول أننا كيف نريد إنجاح المجلس التشريعي”.

وأكد على أن “فتح تعبر عن طموحات وتطلعات كل الفلسطينيين لتكون مخرجات المرحلة الأولى من هذا الحوار تستجيب للطموحات المتوقعة”.

وأردف الرجوب أن “فتح لن تقبل بشيئ خارج عن قيم ومبادئ الحركة”، مضيفا: “لم نتحالف مع احد في قائمة مشتركة والامر متروك بعد اجتماع القاهرة”.-(معا)