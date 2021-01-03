الرحاحلة: خصم على أقساط المدارس الخاصة شرط الاستفادة من “استدامة”

رانيا الصرايرة

عمان – قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة ان المؤسسة وضعت شروطا خاصة للمدارس الخاصة بحال رغبتها الاستفادة من برنامج استدامة حيث عليها اما تقديم دلائل على انها تأثرت سلبيا جراء ازمة كورونا او ان تقدم تعهدا خصما جديدا للاهالي نسبته 15% من قيمة الاقساط المدرسية، لافتا ان هذا خصما جديدا يختلف عن الخصم الذي اعلنت عنه الحكومة في اكتوبر الماضي والقاضي بتخفيض الرسوم الدراسية بواقع 15% خلال فترة التعليم عن بعد.

وقال رحاحلة ل”الغد” ان حتى مساء هذا اليوم الاحد قدمت 33 مدرسة خاصة تعهدا بخصم ال15% من الاقساط المدرسية مقابل الاستفادة من برنامج استدامة، في حين قدمت مدارس اخرى دلائل تؤكد تضررها اثناء الجائحة.

وقال رحاحلة” بالنسبة للحضانات ورياض الاطفال والمدارس حتى الصف السادس الابتدائي فهي مشمولة ضمن برنامج استدامة ولا تحتاج لتقديم اي ادلة او تعهدات وعليها فقط تقديم طلب من خلال الموقع الالكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي”.

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي آلية تسديد المنشآت المعتمدة ضمن قائمة الأنشطة الأكثر تضرراً المساهمة المترتبة عليها في برنامج استدامة.

وبيّنت المؤسسة أنه يتعين على المنشآت تسديد مستحقات برنامج استدامة عبر أي فواتيركم من خلال خيار مستحقات “برنامج استدامة”، حيثُ إذا كان التسديد عن شهر كانون الأول لعام 2020 يتم اختيار مستحقات برنامج استدامة شهر (12) وفي حال كان التسديد لشهر كانون الثاني لعام 2021 يتم اختيار مستحقات برنامج استدامة شهر (1)، وهكذا لبقية الأشهر، وذلك حتى لا تقوم المنشآت بتسديد مستحقات برنامج استدامة على حساب اشتراكات المنشآت وتجنباً لأي تأخير في تحويل المبالغ المستحقة للعاملين.

وأضافت المؤسسة أنه في حال قامت المنشأة المستفيدة من برنامج استدامة الأكثر تضرراً بتسديد مستحقات برنامج استدامة من خلال مراجعة كاونترات البنوك عليها التأكيد على موظف البنك بتسديد المبالغ على مستحقات برنامج استدامة وحسب الشهر الذي ترغب المنشأة تسديد مستحقاته.

يُشار أن برنامج استدامة تضمنه أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 وهو برنامج حكومي، وتم البدء بتطبيقه خلال الأسبوع الماضي وهو برنامج تتولى إدارته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

يذكر ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اعلنت مؤخرا عن صدور بلاغ رئيس الوزراء المتعلق بتطبيق برنامج استدامة الذي أطلقته الحكومة بالشراكة مع المؤسسة، موضحة أن فترة الاستفادة من هذا البرنامج تبدأ اعتباراً من كانون الأول 2020 وحتى أيار 2021.

وبينت المؤسسة أن الجهات المستفيدة من البرنامج تشمل المنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات والمنشآت الأكثر تضرراً بجائحة كورونا والتي سيتم تحديدها وفقاً لتعليمات يصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المؤسسة بأنه سيخصص للعامل في المنشآت غير المصرح لها بالعمل (50%) من أجره المعتمد لدى المؤسسة بحد أدنى (220) دينار شهرياً وبحد أعلى (500) دينار يتحملها البرنامج بشكل كامل، كما يتحمل البرنامج دفع قيمة الاشتراكات المترتبة على شمول العامل بكافة التأمينات المطبقة بسقف (1000) دينار من أجره الخاضع للاقتطاع ويتحمل صاحب العمل الاشتراكات عن باقي الأجر الذي يزيد عن هذا السقف.

أما العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة سيخصص لهم (75%) من أجورهم المعتمدة لدى المؤسسة، يتحمل البرنامج (50%) منها وبما لا يزيد عن (500) دينار شهرياً، ويتحمل صاحب العمل الـ (50%) المتبقية على أن لا يقل الأجر الشهري الذي يُصرف للعامل عن (220) دينار شهرياً، وفي حال قلّت نسبة الـ (75%) عن (220) دينار يتحمل البرنامج الفرق.

وأشارت المؤسسة إلى أنه للاستفادة من هذا البرنامج يجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر آذار من العام الحالي 2020 واستمر بالشمول بعد ذلك في المنشآت غير المصرح لها بالعمل.

أما بالنسبة للمنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة فيجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان في شهر آذار أو أي شهر يليه وحتى شهر تشرين الأول من العام الحالي 2020.

وبيّنت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت المستفيدة من هذا البرنامج الدخول لحسابها على موقع المؤسسة الإلكتروني WWW.SSC.GOV.JO ومن خدمات أوامر الدفاع اختيار برنامج استدامة وتقديم الطلب.

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