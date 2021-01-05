الرحامنة: ارتفاع إيرادات تخليص المركبات 20%

هبة العيساوي

عمان- قال مدير عام دائرة الجمارك الأردنية الدكتور عبدالمجيد الرحامنة، إن الإيرادات الضريبية والجمركية من عملية التخليص على المركبات ارتفعت في العام الماضي بنحو 20 % مقارنة مع العام 2019.

وكشف الرحامنة، في تصريح لـ”الغد”، أن قيمة تلك الإيرادات زادت في العام 2020 بمقدار يقارب 35 مليون دينار على العام 2019 لتصل إلى ما يتجاوز 210 ملايين دينار.

وبين أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها في المراكز الجمركية في المملكة زاد خلال العام الماضي بأكثر من 10 آلاف مركبة مقارنة مع العام الذي سبقه لتصل إلى ما يتجاوز 40 ألف مركبة.

وأوضح الرحامنة أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع هي القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة في قطاع المركبات والمتعلقة بضريبة الوزن ونسب الاستهلاك.

وأكد أن تلك القرارات كانت سليمة وأسهمت في تحسن الإيرادات الضريبية والجمركية، لافتا إلى أن المعادلة التي غايتها رفع الضريبة من أجل زيادة الإيرادات لخزينة الدولة ليست بالضرورة صحيحة، وأن الأصح هو تخفيض الضرائب والرسوم يزيد من الطلب والاستهلاك وبالتالي زيادة في الإيراد.

ولفت الرحامنة إلى ارتفاع عدد مركبات البنزين المخلص عليها في العام الماضي وليس فقط مركبات الهايبريد والكهرباء، مشيرا أيضا إلى أن المركبات المستعملة كان عددها أيضا أكبر من الجديدة (الوكالة).

وبهدف تحفيز قطاع المركبات، قامت الحكومة السابقة بتعديل بعض القرارات المتعلقة بالقطاع، شملت تعديل نسب الاستهلاك على المركبات، وتم أيضا إلغاء ضريبة الوزن والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة المركبة بغض النظر عن طريقة تشغيلها.

وكان مجلس الوزراء السابق، برئاسة الدكتور عمر الرزاز، عدل الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام 2018، ولكن ترتفع بمقدار 5 % لتصبح نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام ذاته بـ35 % حتى نهاية العام 2019، و40 % حتى نهاية العام 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021.

وبعد أن فرضت ضريبة على المركبات العاملة بالكهرباء بنسبة 25 % بداية العام، خفضتها إلى نسب تتراوح بين 10 % و15 % حسب المركبة.