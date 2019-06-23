الرحامنة: ضبط أكثر من 700 ألف كروز دخان منذ بداية العام

هبة العيساوي

عمان- قال مدیر عام دائرة الجمارك عبدالمجید الرحامنة “إن الدائرة ضبطت أكثر من 700 ألف كروز دخان مهرب منذ بداية العام الحالي حتى أمس سواء كان داخل السوق المحلیة أو عبر المنافذ الحدودیة”.

وبين الرحامنة، في تصريح لـ”الغد”، أن غالبية كمیات الدخان المهرب التي ضبطتها الدائرة منذ بدایة العام الحالي كانت عبر المعبر الحدودي مع سوریة (جابر).

ولفت إلى أن تهريب الدخان هو أحد أسباب تراجع الإيرادات الحكومية ولكنه ليس السبب الرئيس، مشيرا إلى تغير سلوك المستهلك سواء بوجود بدائل للدخان وهي السيجارة الإلكترونية من جهة، إلى جانب الوضع المادي الصعب للعديد من المواطنين من جهة أخرى.

وأكد الرحامنة أن الحكومة رفعت عدد الكوادر الأمنیة والجمركیة على المعابر الحدودیة كإحدى خططها في مكافحة التهریب، وغلظت العقوبات بشأن المتهربين تصل الى الحبس لكل من له علاقة بالتهريب سواء البائع أو المصدر أو الناقل أو المسوق أو كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعملية تسهيل إجراءات التعامل بالبضائع المهربة، وبالأخص الدخان.

ودعا تقرير جديد صادر عن البنك الدولي يوصي فيه بزيادة معدلات الضرائب على السجائر بنسب تصل سنويا إلى 20 %، إلى أن مكافحة التدخين في مسعى منه للحيلولة لعدم وصول المستهلك لمادة التبغ.

وكان وزير المالية عزالدين كناكرية قال “إن ضريبة المبيعات على السجائر “لم ترتفع””، لافتا النظر إلى جهود لمكافحة تهريب السجائر بعدما حظرت الحكومة استيراد المعدات المستخدمة لتصنيع منتوجات التبغ بطريقة غير مشروعة.

وأضاف كناكرية، في تصريحات سابقة “أن تزايد ظاهرة بيع التبغ المهرب في الأسواق أصبحت تؤثر “سلبياً” على الإيرادات الحكومية”، وزاد “الأمر الذي يملي تغليظ العقوبات للحد من التهريب، وعدم التراخي في التعاطي مع قضايا التهريب”.

ومن جانب آخر، كشف الرحامنة أن الدائرة ستعلن عن الدراسة التي تقوم بها الجمارك بشأن الضوابط على التجارة الإلكترونية مع الجهات المعنية كافة بداية الشهر المقبل.

وبين الرحامنة أن الدراسة تهدف إلى المحافظة على حقوق ومصالح الأطراف كافة سواء التجار أو المواطن أو شركات النقل السريع وبالتأكيد الاقتصاد بشكل عام.

ولفت إلى المنصة الإلكترونية التي أنشأتها الدائرة للتفاعل مع جميع المواطنين والتجار والشركات والتي تخدم المصلحة للأطراف كافة.