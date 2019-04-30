الرحامنة يوعز بتقديم التسهيلات للتخليص على السلع خلال شهر رمضان

الغد– أوعز مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة الى كافة المراكز الجمركية بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة ولتسريع اجراءات التخليص على السلع والبضائع دون اي تأخير وتوفيرها خلال شهر رمضان بما لا يتعارض مع الاهداف المؤسسية لدائرة الجمارك.

وأشار اللواء الرحامنة ان دائرة الجمارك اعدت خطة مسبقة اتخذت بموجبها اجراءات استثنائية خلال شهر رمضان المبارك أهمها انجاز معاملات المواد الغذائية لا سيما الاساسية منها وإعطائها الاولوية والالتزام بالافراج عنها في نفس اليوم بموجب تعهدات شريطة الإلتزام الكامل بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، كما اوعز بضرورة تعزيز المراكز بموظفين مؤهلين قادرين على العمل تحت الضغط.

كما أشار بضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية مثل الدوائر والمؤسسات والشركات في العمل الجمركي مثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المواصفات والمقاييس، وزارة الزراعة وغيرها من الدوائر ذات العلاقة.

وأكد على ضرورة استمرار العمل على مدار الساعة في المراكز التي تقتضي طبيعة عملها ذلك وانجاز كافة المعاملات الجمركية بسهولة ويسر بما يضمن حصول التجار خلال شهر رمضان على أفضل الخدمات والتسهيلات الممكنة والتي تنعكس ايجابا على المواطنين.