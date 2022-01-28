الرحامنة : 90% من الطرق الفرعية في العاصمة تم فتحها

زايد الدخيل

عمان- قال الناطق الاعلامي باسم امانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة ان جميع الطرق الرئيسية في مناطق الامانة سالكة، و90 % من الطرق الفرعية تم فتحها، مرجح فتح بقية الطرق خلال ساعات.

واسار الرحامنة إلى وجود صعوبة في طبيعة بعض الشوارع في مناطق مثل: تلاع العلي، الجبيهة، بدر الجديدة، ومرج الحمام، موكدا أن كوادر الأمانة تواصل إزالة العوائق التي تطال انسيابية الحركة في الطرق.

واوضح ان الهدف الأهم بداية منذ بداية المنخفض أن تكون الشوارع الرئيسية وهي 37 مسار رئيسي و101 مسار رئيسي في المناطق والأحياء مفتوحة.

واشار الرحامنة الى تلقى غرف الطوارى 2000 ملاحظة اغلبها تكسر اشجار واعاقة عمل اليات الامانة من قبل بعض المركبات في الطرق.

وأضاف الرحامنة، أن تعطل المركبات الخاصة وتساقط الاشجار على الطرق كانا من التحديات التي واجهت كوادر الأمانة لإزالة الثلوج في العاصمة عمّان والوصول لبعض المناطق.