الرحلات السياحية بقيت مستمرة خلال المنخفض الأخير

محمد أبو الغنم

عمان– قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح إن “الرحلات السياحية بقيت مستمرة في مختلف مناطق المملكة تزامنا مع المنخفض الجوي الذي أثر على البلاد خلال الأيام الماضية”.

وبين ان الرحلات السياحية لم تلغ أي منها منذ دخول المنخفض الجوي الذي عم المملكة نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف سميح ان الرحلات السياحية والبرامج مستمرة ولم يتوقف أي برنامج سياحي اثناء المنخفض.

وبين أن هنالك بعض البرامج السياحية غيرت وجهتها مع دخول المنخفض الجوي من محافظات الشمال الى الجنوب. وأشار سميح إلى عدم وجود مشاكل بسبب المنخفض الجوي الذي دخل المملكة منذ أيام.

وحول نشاط الحركة السياحة أكد سميح قوتها منذ بداية العام الحالي حيث شهدت المملكة ارتفاعا واضحا في اعداد السياح من مختلف دول العالم.

وأظهرت وزارة السياحة والآثار مؤخرا أرقام القطاع السياحي التي سجلت ارتفاعا واضحا وتحسنا في اعداد سياح المملكة حيث تجاوز أعداد زوار المملكة حاجز 4.962 مليون زائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر).

وبلغت نسبة زيادة عدد زوار المملكة الاجمالي 8.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي او بمقدار 382 ألف زائر حيث سجل عدد زوار المملكة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي نحو 4.580 مليون.

وأكدت الوزارة ارتفاع أعداد زوار المملكة من سياح المبيت إلى أكثر من 4.159 مليون زائر بنسبة زيادة بلغت 7.8 % عن العام الماضي.

وبينت الوزارة زيادة أعداد سياح المجموعات السياحية التي بلغت 560 الف سائح منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم بنسبة ارتفاع عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 9.6 %.