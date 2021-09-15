“الرحل المستقرون”..معرض صور فوتوغرافية في المتحف الوطني

عمان- الغد- ضمن فعاليات مهرجان الصورة- عمان في دورته التاسعة، ينظم المتحف الوطني الاردني للفنون الجميلة والسفارة الايطالية في عمان ومعرض بودبيلسكي المعاصر، معرضا للصور الفوتوغرافية للمصورة الايطالية (انيزي بوغاتوريو) بعنوان “الرحل المستقرون”، اليوم في الساعة 7 الاربعاء 15/9/2021 في المتحف الوطني مبنى1. ويستمر الى 6/10/2021.

يحمل المعرض عنوان “الرحل المستقرون”، ويمثّل تصورالفنانة انيزي بوغاتوريو لمهرجان الصورة عمان لعام 2021، بحيث يشكل البعد الثقافي ركيزة من ركائز الاستراتيجية الإيطالية لإبراز تميزها في العالم، وخاصة في الأردن.

الأعمال التي جمعتها الفنانة انيزي بوغاتوريو في “الرحل المستقرون”، هي مقترحة بتنوع خاص على حد سواء، كمجال للتجارب التقنية، وكمكان للتشكيك في دور الصورة، التي هي في الوقت نفسه تعزز وتزيد من جاذبية معينة لمحتوى المشاركة العاطفية العميقة.

في مشروع “الرحل المستقرون”، يُفهم موضوع عبور الحدود أو المعابر الحدودية على أنه مكان عبور نموذجي، حيث يتم الخلط بين المؤامرات وتداخلها، في تزامن لا يمكن تصوره. ذهول البشرية في طريقها في عصر الانتقال، الفائض الذي يتجاوز التاريخ لإعادة بناء صورة: تتجاوز، تزيح، تفكك.

أنيزي بوغاتوريو فنانة إيطالية ولدت في باري وتعيش بين بلغراد وبيروت، نشطة في مجال تركيبات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، والكولاج التناظري والرقمي. ينعكس بحثها على الذاكرة، وإعادة بناء الروايات الشخصية والجماعية، سواء من خلال العرض أو من خلال المواد الأرشيفية التي يتم التدخل فيها: النظر إلى ما وراء ، قلب ، اقتراب ، تعليق ، إعادة بناء، تحويل النظرة.

وتستمر المشاركة الإيطالية في مهرجان الصورة عمان- من خلال العديد من المعارض التي شاركت فيها السفارة الايطالية في الدورات السابقة، كمعرض “البحر المتوسط” للمصور (ميمو جوديتشي) عام 2019، ومعرض “نوستلجيا” للمصورة (ليندا دوريغو) عام 2018، وتستمر في هذا العام كشهادة حية على ولادة جديدة، بعد الصعوبات المرتبطة بالجائحة خاصة لعالم الفنانين والمبدعين.