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الرحماني يوقع على كشوفات ألميريا لـ 3 سنوات

منذ ساعتين

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ألميريا – وقع الجناح الفرنسي – الجزائري ، يانيس الرحماني، على عقد يربطه بفريق ألميريا ، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني ، لمدة 3 مواسم قادماً من ميرانديس.

وبإمكان الرحماني (24 عاما) اللعب على الجانبين، ويصل إلى ألميريا بعدما تأهل في صفوف ناشئي أثلتيك بلباو قبل 10 أعوام.

وخاض الرحماني 76 مباراة مع ميرانديس – الذي كان يلعب معه بدوري الدرجة الثالثة الإسباني خلال موسمين – وسجل 19 هدفا. (إفي)

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