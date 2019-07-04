الرحماني يوقع على كشوفات ألميريا لـ 3 سنوات

ألميريا – وقع الجناح الفرنسي – الجزائري ، يانيس الرحماني، على عقد يربطه بفريق ألميريا ، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني ، لمدة 3 مواسم قادماً من ميرانديس.
وبإمكان الرحماني (24 عاما) اللعب على الجانبين، ويصل إلى ألميريا بعدما تأهل في صفوف ناشئي أثلتيك بلباو قبل 10 أعوام.
¡Bienvenido Yanis! #fichajesUDA 🔴⚪️🔴 pic.twitter.com/V9u8Zqb2xG
— UD Almería (@U_D_Almeria) July 3, 2019
وخاض الرحماني 76 مباراة مع ميرانديس – الذي كان يلعب معه بدوري الدرجة الثالثة الإسباني خلال موسمين – وسجل 19 هدفا. (إفي)