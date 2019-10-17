“الرخصة الآسيوية المشروطة” لـ 6 اندية من دوري المحترفين

عمان – الغد – قررت لجنة التراخيص في اتحاد كرة القدم، منح الرخصة الآسيوية المشروطة لأندية الوحدات والفيصلي والجزيرة والأهلي والحسين وشباب الأردن، والرخصة الوطنية المشروطة لأندية معان وشباب العقبة وسحاب والحسين والرمثا والصريح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس اللجنة السيد وليد النسور، وعضوية الاستاذ أحمد أبزاخ والاستاذ معاذ أبو دلو، وبناء على التقرير الذي قدمه مدير التراخيص أحمد ماشه، وحسب الوثائق التي قدمت على النظام الإلكتروني الخاص بالاتحاد الآسيوي، فقد تقرر منح الرخصة الآسيوية المشروطة باستكمال النواقص قبل بداية الموسم المقبل للأندية التالية:

نادي الوحدات

منح الرخصة الآسيوية المشروطة بتعديل المعيار الاجباري المالي بما يتعلق بتفاصيل الحسابات، حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية الموسم، علما بأنه في حال عدم استيفاء هذه النواقص، سيتم فرض غرامة 4000 الاف دينار استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص.

نادي الفيصلي

منح الرخصة الآسيوية المشروطة بتعديل المعيار الاجباري المالي بما يتعلق بتفاصيل الحسابات، حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية الموسم، وعقد المحاضرات التثقيفية والتعليمية للكوادر الفنية واللاعبين قبل بداية الموسم، علما بأنه في حال عدم استيفاء هذه النواقص، سيتم فرض غرامة 4000 الاف دينار استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص، وغرامة 4000 دينار نتيجة عدم استكمال متطلب الزامي B في المعيار الرياضي استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص.

نادي السلط

منح الرخصة الآسيوية المشروطة بتعديل المعيار الاجباري المالي بما يتعلق بتفاصيل الحسابات، حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية الموسم، وعقد المحاضرات التثقيفية والتعليمية للكوادر الفنية واللاعبين قبل بداية الموسم، علما بأنه في حال عدم استيفاء هذه النواقص، سيتم فرض غرامة 4000 الاف دينار استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص، وغرامة 4000 دينار نتيجة عدم استكمال متطلب الزامي B في المعيار الرياضي استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص.

نادي الأهلي

منح الرخصة الآسيوية المشروطة بتعديل المعيار الاجباري المالي بما يتعلق بتفاصيل الحسابات، حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية الموسم، علما بأنه في حال عدم استيفاء هذه النواقص، سيتم فرض غرامة 4000 الاف دينار استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص.

نادي شباب الأردن

منح الرخصة الآسيوية المشروطة بتعديل المعيار الاجباري المالي بما يتعلق بتفاصيل الحسابات، حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية الموسم، علما بأنه في حال عدم استيفاء هذه النواقص، سيتم فرض غرامة 4000 الاف دينار استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص.

نادي الجزيرة

منح الرخصة الآسيوية المشروطة بتعديل المعيار الاجباري المالي بما يتعلق بتفاصيل الحسابات، حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية الموسم، علما بأنه في حال عدم استيفاء هذه النواقص، سيتم فرض غرامة 4000 الاف دينار استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص.

وفيما يخص الرخصة الوطنية فقد تم منح الرخصة المشروطة باستكمال النواقص قبل بداية الموسم المقبل للأندية التالية:

نادي الحسين

منح الرخصة المحلية المشروطة بتعديل المعيار الاجباري المالي بما يتعلق بتفاصيل الحسابات، حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية الموسم، وعقد المحاضرات التثقيفية والتعليمية للكوادر الفنية واللاعبين قبل بداية الموسم، علما بأنه في حال عدم استيفاء هذه النواقص، سيتم فرض غرامة 4000 الاف دينار استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص، وغرامة 4000 دينار نتيجة عدم استكمال متطلب الزامي B في المعيار الرياضي استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص.

نادي شباب العقبة

منح الرخصة المحلية المشروطة بتعديل المعيار الاجباري المالي بما يتعلق بتفاصيل الحسابات، حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية الموسم، وعقد المحاضرات التثقيفية والتعليمية للكوادر الفنية واللاعبين قبل بداية الموسم، علما بأنه في حال عدم استيفاء هذه النواقص، سيتم فرض غرامة 4000 الاف دينار استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص، وغرامة 4000 دينار نتيجة عدم استكمال متطلب الزامي B في المعيار الرياضي استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص.

نادي الرمثا

منح الرخصة المحلية المشروطة بتعديل المعيار الاجباري المالي بما يتعلق بتفاصيل الحسابات، حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية الموسم، وعقد المحاضرات التثقيفية والتعليمية للكوادر الفنية واللاعبين قبل بداية الموسم، علما بأنه في حال عدم استيفاء هذه النواقص، سيتم فرض غرامة 4000 الاف دينار استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص، وغرامة 4000 دينار نتيجة عدم استكمال متطلب الزامي B في المعيار الرياضي استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص.

نادي الصريح

منح الرخصة المحلية المشروطة بتعديل المعيار الاجباري المالي بما يتعلق بتفاصيل الحسابات، حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية الموسم، وعقد المحاضرات التثقيفية والتعليمية للكوادر الفنية واللاعبين قبل بداية الموسم، علما بأنه في حال عدم استيفاء هذه النواقص، سيتم فرض غرامة 4000 الاف دينار استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص، وغرامة 4000 دينار نتيجة عدم استكمال متطلب الزامي B في المعيار الرياضي استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص.

نادي معان

منح الرخصة المحلية المشروطة بتعديل المعيار الاجباري المالي بما يتعلق بتفاصيل الحسابات، حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية الموسم، وعقد المحاضرات التثقيفية والتعليمية للكوادر الفنية واللاعبين قبل بداية الموسم، علما بأنه في حال عدم استيفاء هذه النواقص، سيتم فرض غرامة 4000 الاف دينار استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص، وغرامة 4000 دينار نتيجة عدم استكمال متطلب الزامي B في المعيار الرياضي استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص.

نادي سحاب

منح الرخصة المحلية المشروطة بتعديل المعيار الاجباري المالي بما يتعلق بتفاصيل الحسابات، حسب المتطلبات الآسيوية قبل بداية الموسم، وعقد المحاضرات التثقيفية والتعليمية للكوادر الفنية واللاعبين قبل بداية الموسم، علما بأنه في حال عدم استيفاء هذه النواقص، سيتم فرض غرامة 4000 الاف دينار استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص، وغرامة 4000 دينار نتيجة عدم استكمال متطلب الزامي B في المعيار الرياضي استنادا إلى المادة 4.3 من نظام التراخيص.