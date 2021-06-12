“الرديف” يخسر أمام نظيره البحريني في مباراة ودية

عمان – الغد – خسر المنتخب الوطني الرديف تحت 23 عاما أمام نظيره البحريني 1-3، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد خليفة، ضمن معسكر المنتخب التدريبي في المنامة.

وبدأ المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت: أحمد الجعيدي، هادي الحوراني، دانيال عفانة (يزن عبدالعال)، شوقي القزعة (يوسف أبو الجزر)، مهند أبو طه، نزار الرشدان (فضل هيكل)، خالد زكريا (أمين الشناينة)، وسيم ريالات، محمد بني عطية (حمزة الصيفي)، محمد عبدالمطلب (عبدالرحمن أبو الكاس)، محمد وائل الزعبي.

وافتتح المنتخب النتيجة عن طريق القزعة في الدقيقة 30، الذي ترجم ركنية زكريا نحو المرمى ليكملها المدافع البحريني في الشباك، وكاد الرشدان ان يعزز تقدم المنتخب في الدقيقة 36 الا ان تسديدته ارتطمت بالعارضة. وحصل المنتخب البحريني على ركلة جزاء في الدقيقة 40 معلنا عن هدف التعادل، قبل أن ينجح في الدقيقة 44 من تسجيل الهدف الثاني.

وفي الشوط الثاني بحث المنتخب كثيرا عن التعادل الا أن الدفاع البحريني نجح في التصدي لجميع محاولات الزعبي وعبدالمطلب، ليسجل في الدقيقة 86 الهدف الثالث لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهدت المباراة خروج اللاعب بني عطية للاصابة، حيث اجريت له الفحوصات اللازمة بعد المباراة، ليتأكد اصابته بكدمة على مستوى أربطة الكاحل. ويتجدد اللقاء بين المنتخبين الاثنين المقبل في نفس التوقيت وعلى ذات الملعب.