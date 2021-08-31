الرد الجبان لبينيت

هآرتس

بقلم: نوعا لنداو

بعد 12 سنة من حكم نتنياهو، ما تزال إسرائيل تعاني المرض العام الذي أورثها إياه: أن يفعل شيئا ويدعي بغيره علنا دون أن يرف له جفن، أن يفعل بالضبط عكس ذلك. مثلما هو مسموح لنتنياهو بإجراء اتصالات حول تشكيل حكومة مع “راعم”، لكن في المقابل أن يضلل الجمهور بكذبة أن الأمر يتعلق بـ”بمؤيدين للإرهاب” غير مسموح الزواج معهم، هكذا أيضا الاتصالات الجارية، التي تديرها إسرائيل من دون توقف مع جيرانها في السلطة الفلسطينية، هي من جهة حقيقة قائمة، ومن جهة أخرى طابو سياسي. في إسرائيل 2021 أصبح من المنطقي جدا إجراء مفاوضات علنية مع حماس، وحتى تجنيد الأموال من أجلها. ولكن، لا نكشف لأحد ما بأننا في الحقيقة نتحدث أيضا مع محمود عباس.

اللقاء العلني الذي أجراه وزير الدفاع، بني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني في رام الله، رغم أنهم لم يتجرأوا على نشر أي صورة منه، استهدف أن يفكك بدرجة معينة التحايل الذي تجذر في الرأي العام الإسرائيلي والذي بحسبه لا يوجد وممنوع أن يوجد أي حوار مع السلطة الفلسطينية. والحقيقة بالطبع هي عكس ذلك. فالعلاقات فعليا بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهي علاقات القوة غير المتساوية بالطبع، هي وثيقة أكثر من أي وقت مضى على مستوى القيادة وعلى المستوى الميداني.

في نهاية المطاف لا توجد أي احتمالية للعيش معا في هذا الفضاء دون تعاون بهذا المستوى أو ذاك، على الصعيد الأمني والاقتصادي والاجتماعي، في كل مجالات الحياة. توجد لحكومات إسرائيل مصلحة مستمرة وواضحة في السيطرة على السلطة ومنع انهيارها أيضا. بعد سنوات صمم فيها نتنياهو على إخفاء هذه العلاقات قدر الإمكان، من خلال إلقاء أساس الانشغال بذلك على وزارة الدفاع أو وزارة المالية (هل هناك أحد ما يزال يتذكر موشيه كحلون؟)، الحكومة الجديدة تفعل الآن الأمر المفهوم ضمنا وتخرج مرة أخرى هذه العلاقات من الصندوق. فقط هكذا سيكون بالإمكان مقاربة المشكلة الأساسية التي خلقتها الحكومة السابقة، وهي تعزيز حماس على حساب السلطة الفلسطينية.

بالقدر نفسه الذي فيه هذه الخطوة معقولة ومرغوبة جدا، وتعكس واقع كل عاقل يعرف أنه لا يمكن التملص منه، هكذا يأتي رد بينيت الصبياني بشكل خاص على هذه الأحداث مخيبا للآمال: “اللقاء بين بينيت وأبو مازن تمت المصادقة عليه مسبقا من رئيس الحكومة. الحديث يدور عن لقاء موضوعه قضايا جارية لجهاز الأمن مقابل السلطة الفلسطينية. لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين ولن تكون أيضا”. الترجمة هي: “أنا رئيس الحكومة، وأنا الذي أصادق على الأمور. لقد تحدثنا مع أبو مازن فقط حول مسائل أمنية، الأمن هو أمر مهم، التحدث عن الأمن مسموح. إذا يجب أن لا تقلقوا، نحن لا نتحدث معهم، ولن نتحدث معهم الى الأبد، عن السلام”.

بينيت هو رئيس حكومة، الذي بصورة استثنائية كان يجب أن يكون معفيا من التزلف الشعبي لقاعدته. وذلك لسبب بسيط وهو أنه لا توجد له قاعدة كهذه. هو رئيس حكومة تولى السلطة مع عدد قليل من المقاعد في أعقاب ظروف خاصة. مع ذلك، بدلا من أن يكون قائدا شجاعا، كما تسمح له الظروف أن يكون لو أنه فقط أراد ذلك، هو يصمم على تهدئة المصوتين غير الموجودين لديه بخصوص أمر ليس فقط أنه محتم إزاء الواقع، بل هو أيضا الأمر الصحيح والجدير.

بدلا من استنساخ السلوك المنافق لنتنياهو في هذه المواضيع، كان يجب على بينيت أن يقول الحقيقة للجمهور، وهي أنه لا يوجد أمامنا أي سبيل لتجاهل السلطة الفلسطينية، وأيضا لا يجب ذلك. هم يعيشون داخلنا ومعنا وإلى جانبنا، وهكذا سيكون الأمر دائما. يجب علينا العثور على حل للنزاع وعدم الهرب منه. التاريخ منحني فرصة استثنائية من أجل العمل بصورة منفصلة عن الالتزامات الشعبوية. وأنا سأستغلها لصالح مستقبلنا جميعا. ولكنه غير قادر على فعل ذلك لأنه أسير لقاعدته المتخيلة.