الرزاز: أرقام مبشرة في الأردن بشأن صحة الأمهات

عمان- رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاثنين حفل اطلاق التقرير الوطني الاول لوفيات الامهات لعام 2018 والذي يرصد الانجازات التي حققها الاردن في هذا المجال.

ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2015 كان معدل وفيات الامهات في الاردن 58 حالة وفاة لكل 100 الف ولادة حية، وانخفض الرقم رسميا الى 8ر29 وفاة لكل 100 الف ولادة حية عام 2018 وفق ما اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر خلال حفل اطلاق التقرير اليوم.

واكد رئيس الوزراء في كلمة افتتح بها الحفل ان الارقام التي يتضمنها التقرير مبشرة للغاية حول وضع الاردن في قطاع الصحة والخدمات الصحية بشكل عام وتقليل وفيات الامهات بشكل خاص.

ولفت الى المؤشرات المتقدمة التي حققها الاردن على صعيد صحة الامهات حيث تشير احصاءات وزارة الصحة الى ان 98 بالمئة من الامهات ينجبن في المستشفيات اضافة الى وجود نحو 120 مركزا للأمومة والطفولة في الاردن وهذه ارقام في غاية الاهمية لتعزيز صحة الامهات والمواليد .

واشار الى الشراكة الحقيقية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص الصحي لرصد معلومات دقيقة حول اسباب وفيات الامهات لغايات دراستها، مؤكدا ان الأهم من النتائج هو النهج الذي تبنى عليه السياسات الصحية بناء على ارقام وحقائق مثبتة.

واكد رئيس الوزراء ان النظام الوطني للرصد والاستجابة لوفيات الامهات حقق الكثير وهناك مجموعة من المواضيع التي يجب زيادة التوعية بشأنها، والتي لا زال لها مخاطر كبيرة على صحة الامهات ومنها فقر الدم والولادة في سن متأخرة.

واعرب الرزاز عن شكره للوكالة الاميركية للتنمية الدولية على دعمها للوصول لمنظومة صحية افضل تلبي تطلعات المواطنين وتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للوصول الى تأمين صحي شامل لجميع المواطنين.

من جهته اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان التقرير اظهر جليا مؤشرات ايجابية في خفض معدل وفيات الامهات نتيجة للتحسن الذي طرأ على مجمل الخدمات الصحية المقدمة للأمهات وجودتها وسهولة الوصول اليها .

ولفت الى انشاء النظام الوطني للرصد والاستجابة لوفيات الامهات بدعم من مشروع الرعاية الصحية المتكاملة الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية والشركاء الآخرين بهدف رصد حالات الوفيات للنساء في سن الانجاب من 15 الى 49 عاما فور حدوثها ومعرفة الاسباب والعوامل المساعدة التي ادت الى الوفاة، وتحديد التوصيات، والاستجابة لمنع حدوث حالات وفاة مشابهة لنفس الاسباب.

وأكد جابر ان النظام الزم جميع المستشفيات في القطاعين العام والخاص والجامعي واقسام الطب الشرعي بالإبلاغ عن جميع وفيات النساء في سن الانجاب خلال 24 ساعة من الوفاة.

بدورها اكدت القائم بأعمال السفارة الاميركية في الاردن كارين ساساهارا دعم حكومة بلادها للحكومة الاردنية لتعزيز صحة الامهات والتقليل من معدلات الوفيات التي لها تبعات اجتماعية واقتصادية على الاسر والمجتمع.

كما اكدت ان انخفاض معدل وفيات الامهات في الاردن يعد مؤشرا على جودة النظام الصحي بشكل عام، مشيرة الى امكانية استخدام البيانات التي يوفرها التقرير في تطوير خطط شاملة للحد من وفيات الامهات التي يمكن تجنبها. (بترا)