الرزاز: إجراءات ستخفف تدريجيا عن المواطنين ابتداء من العقبة

عمان- اكد رئيس الوزراء خلال تصريحات صحفية من المركز الوطني للأمن وادارة الازمات مساء اليوم الاربعاء ان امر الدفاع رقم 7 يخص التعليم وأبنائنا فلذات اكبادنا، لافتا الى اننا “قطعنا في مرحلة التعليم الاساسي شوطا كبيرا في التعليم والتعلم عن بعد وامر الدفاع هذا سيساعد في اعتماد هذا التعلم عن بعد وفي التحصيل لطلبتنا”.

واشار الرزاز الى ان حوالي 80 بالمائة من التعليم العالي في العديد من الدول المتقدمة قبل فيروس كورونا كانت مزيجا بين التعليم والتعلم يختلط بين التعليم في الصف والتعلم عن بعد .

ولفت الى ان هذه النسبة في الاردن لم تتجاوز 25 بالمائة قبل فيروس كورونا، مؤكدا ان هذه فرصة ان نرتقي في التعلم عن بعد الى مصاف الدول الكبرى في هذا المجال.

وشدد رئيس الوزراء على ان امر الدفاع رقم 7 لن يؤثر اطلاقا على استقلالية الجامعات او مجالسها.

وأكد ان امر الدفاع رقم 8 يتعلق بسيادة القانون وارتباطه بصحة وسلامة المواطنين، لافتا الى انه “لا يزال لدينا قلة قليلة غير ملتزمة ستنسف جهودنا جميعا وصبركم وتحملكم والتزامكم الكبير” .

وشدد الرزاز على وجود فرق شاسع بين ممارسات تقع ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي وهي مصانة بالدستور، وبين ممارسات اخرى قد يعتقد من يمارسها انها حرية وهي ليست كذلك وانما هي تطاول على حقوق وحريات وخصوصية الاخرين مثل نشر معلومات كاذبة تثير الخوف “بين الناس او التحريض على مخالفة اوامر الدفاع وانتهاك القوانين ونشر العدوى بين المواطنين من قبل شخص يعلم بانه مصاب ولا يتبع اجراءات السلامة وعدم المخالطة وللأسف شاهدنا امثلة على ذلك” .

واكد رئيس الوزراء “هذه ليست حريات وانما انتقاص واعتداء على حريات الاخرين وسنعاقب عليها بكل حزم لأن مواطننا اغلى ما نملك” .

وكان رئيس الوزراء استهل تصريحاته بالاقتباس من كلام جلالة الملك عبدالله الثاني قبل ايام “انتم كبار لأنكم تحققون الانجازات العظيمة في اصعب الظروف” مؤكدا ان هذه العبارة تلخص المشهد بأكمله .

كما اكد انه وبناء على توجيهات جلالة الملك ومتابعته الحثيثة والجهود الرائعة لكوادرنا الطبية والصحية وقواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية وكوادر الحكومة في المركز وفي المحافظات والقطاع الخاص والمواطنين ونتيجة للجهود المشتركة للجميع فإن ارقامنا في مجال فيروس كورونا بخير ونفاخر بها دول العالم الاكبر والأثرى منا .

وكشف الرزاز عن انه سيتم خلال الايام القليلة القادمة الاعلان عن مجموعة اجراءات ستخفف تدريجيا عن المواطنين في بعض القطاعات مثل التجارة والخدمات والامور الاساسية التي يحتاجها المواطن مثلما سيتم التدرج بإجراءات على مستوى المحافظات اعتبارا من يوم الاحد المقبل ابتداء من محافظة العقبة وبالتوالي لمحافظات اخرى.

واكد رئيس الوزراء ان هذه الاجراءات لن ترفع الحظر ولكنها ستمنح قطاعات معينة في اوقات معينة مزيدا من التسهيلات مضيفا “في اي لحظة نشهد فيها تراجعا في الالتزام او زيادة في الاصابات فمن واجبنا ان نعيد النظر بهذه الاجراءات ” .

وقال ندرك حجم الصبر والمشقة التي يعاني منها المواطنون خلال الايام الماضية وهناك الكثير منهم يطلب عودة الحياة الى طبيعتها “ولكن الوباء لم ينته بعد وواجبنا ان لا نستكين او نتهاون ونحن نرى ان العديد من دول العالم تشهد تباينا في عدد الاصابات وفي الارقام بين يوم واخر”، مؤكدا ان علينا اتخاذ الاجراءات في ضوء ذلك .

كما اكد رئيس الوزراء انه سيتم غدا الخميس الاعلان عن مجموعة اجراءات تكافلية من قبل الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية والتي نسعى من خلالها لحماية عمالنا واقتصادنا الوطني ومساعدة القطاع الخاص في هذه المرحلة الاولى للتعايش مع هذه الأزمة وتجاوزها لاحقا .

واختتم رئيس الوزراء حديثه بتقديم الشكر لكل مواطن واسرة اردنية التزمت بالبقاء في البيوت وبالتعليمات مثلما عبر عن شكره لكل المبادرات التكافلية الرائعة في مجتمعنا، سائلا المولى عز وجل ان يحمي بلدنا وقيادتنا وشعبنا والبشرية جمعاء . (بترا)