الرزاز: إيراداتنا تقلصت 550 مليونا في الأشهر الأربعة الأولى

غادة الشيخ

عمّان- كشف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن إيرادات الحكومة تقلصت خلال الأربعة شهور الأولى بواقع 550 ديناراً، كاشفاً في الوقت ذاته على أن أكبر أثر اقتصادي لجائحة كورونا على الأردن كان على سوق العمل.

جاء ذلك في حديث للرزاز ظهر اليوم الأحد، للأردنيين، عبر بث مباشر على منصات رئاسة الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر فيه أن أولى الأولويات لدى ملف الحكومة في مكافحتها لتداعيات جائحة كورونا الاقتصادية كانت حماية حقوق العمال.

وقال: “فتحنا الأبواب على مصراعيها للمنشآت الصغيرة وصناديق التبرعات مثل همة وطن وصندوق الزكاة وغيرها من الأبواب لتقديم التبرعات من أجل حماية الفئة العاملة غير المنظمة التي لا تتبع لمؤسسة الضمان الاجتماعي”.

واعتبر الرزاز أن فئة العاملين في القطاع الخاص من هم غير منظمين بما حرمهم من الاستفادة من الإجراءات التي ابتعتها مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كانوا وما يزالون الحلقة الأضعف التي تضررت اقتصادياً، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه حتى فئة القطاع الخاص الخاضعة للضمان تعرضت لهزة بسبب توقف أغلب الشركات عن العمل في الفترة الأولى من أزمة كورونا.

وبين الرزاز أن الحكومة سعت جاهدة باتجاه منع أصحاب العمل من اللجوء إلى خيار تسريح العمال، لذلك اضطرت للذهاب إلى خيار تخفيض أجور العاملين في القطاع الخاص بنسب مختلفة وصلت إلى 50 و60%.

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