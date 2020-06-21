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الرزاز: اخترنا نموذج الأسرة المتماسكة بدلاً من “مناعة القطيع”

منذ 16 ثانية
الرزاز
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز -بترا

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غادة الشيخ

عمّان- اعتبر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن نهج “مناعة القطيع” يعني عملياً “البقاء للأقوى” و”شريعة الغاب” وهذا الذي لا ينسجم لا مع قيمنا الدينية ولا مع تاريخ الهاشميين ولا مع عاداتنا وتقاليدنا، لذلك اخترنا نموذج الأسرة المتماسكة.
جاء ذلك في حديث قبل قليل للرزاز عبر منصات رئاسة الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد في حديثه على أن الأردن تجنب ومنذ بداية أزمة جائحة كورونا التعامل مع الجائحة وفقاً لنهج “مناعة القطيع” والتي كانت نهجاً لكثير من الدول بالأخص الغربية منها، والتي تعني ترك المصابين بفيروس كورونا دون تدخل لحماية صحتهم، بالتالي تفشي المرض في المجتمع.
وقال الرزاز: “في البدايات، الخيارات أمام الأردن كانت واضحة، كان العالم أجمع أمام خيارين إمّا “مناعة القطيع” بمعنى ترك الذي يصاب دون تدخّل وترك الجائحة تتفشى، وإمّا مفهوم آخر وهو نقيض لهذا المفهوم وهو “الأسرة الواحدة المتكافلة المتماسكة”، لذلك ذهبنا فوراً لنموذج الأسرة الواحدة المتكافلة التي تركز وتعنى بالعنصر الأضعف في الأسرة وليس الأقوى.

Ghada.alsheikh@alghad.jo

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