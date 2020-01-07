الرزاز: استيعاب كامل للأطفال بعمر 5 سنوات في رياض الأطفال

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن العام الدراسي المقبل سيشهد استيعابا كاملاً للأطفال في عمر 5 سنوات ضمن المرحلة الثانية من رياض الأطفال.

وأضاف الرزاز إن هذه الخطوة تأتي “ترجمة للرؤى الملكية بالاهتمام بالطفولة المبكرة وتجسيدا ً للالتزام الحكومي ضمن محور الحزمة الرابعة المتعلقة بقطاع التعليم”.

وجاءت تصريحات الرزاز خلال زيارته لروضة مدرسة أم أنس الأساسية المختلطة بمنطقة شفا بدران بعمّان، والتي تشمل عدة شُعب للمرحلة الثانية من رياض الأطفال، وأنشئت استجابة لاستراتيجية الحكومة للتعليم المبكر.