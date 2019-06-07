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الرزاز: الأخبار المشجعة تتوالى من حقل الريشة

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الجمعة، إن الأخبار المشجعة من حقل الريشة تتوالى، كما أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكشاف آبار جديدة في الحقل.

وأضاف الرزاز بصفحته في “فيسبوك”، أن نتائج تقييم أول بئر غاز تحفرها شركة البترول الوطنية منذ 2011 في المنطقة أكدت أن البئر تنتج 7 ملايين قدم مكعب يوميا وهذا يرفع إنتاج حقل الريشة إلى 16 مليونا والذي يشكل 5% من استهلاك المملكة اليومي.

وتابع الرزاز “كلي فخر بأن هذا الإنجاز تحقق بسواعد أردنية ومن خلال شركة البترول الوطنية. وكل عام وأنتم بألف خير”.

البئر 48 ترفع إنتاجية حقل غاز الريشة الى 16 مليون قدم مكعبة يوميا

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