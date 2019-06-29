الرزاز: الأردن رائد بين دول المنطقة بمجال الرقمنة

عمان- الغد– مندوباً عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم السبت، انطلاق أعمال أول منتدى رقمي في الشرق الأوسط، في مجمع الملك الحسين للأعمال، بالشراكة بين الحكومة والبنك الدولي.

وقال الرزاز في كلمة ألقاها بالمنتدى، إن الأردن يملك أكثر من 90 مركزاً للريادة في جميع أنحاء المملكة لاحتضان الرياديين من الشباب ونحن نتطلع قدماً للتقدم بوجود المستثمرين والمواهب الموجودة هنا.

وأضاف الرزاز أن الأردن رائد بين دول المنطقة في مجال الرقمنة، ونتطلع قدماً للاستثمار بالمواهب الريادية، وأن الأفكار الريادية ثروة الدول، والرقمنة تحدد نجاح أو فشل المجتمعات، وعلينا كحكومة مسؤولية تعزيز جهود دعم الرقمنة وتمكين الطاقات الشبابية.

ولفت الرزاز إلى أن أحد التحديات التي يواجهها الأردن والمنطقة وحتى العالم هو تمكين الشباب وإكمال عملية الرقمنة وهو ما نقوم به حالياً انطلاقاً من المدارس الحكومية وعلى يد رياديين من الشباب الأردني.

وبين أن الأفكار الريادية ثروة الدول، والرقمنة تحدد نجاح أو فشل المجتمعات، وعلينا كحكومة مسؤولية تعزيز جهود دعم الرقمنة وتمكين الطاقات الشبابية.

وأكد الرزازا أن جلالة الملك أراد أن يكون هناك مدارس تشكل نموذجاً للمحافظات، فجاءت مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز وهي مجهزة بمختبرات الروبوتات التي كانت فكرة جديدة ومبكرة.

وأشار إلى ان الدول لم تعد بحاجة للموارد الطبيعية بل هناك حاجة للموارد البشرية والابتكار والموهبة وهي متاحة جميعاً في الأردن، كما أنه كان خلال العقد الأخير حاجة لوجود اقتصادات متصاعدة لتتمكن من المنافسة دولياً لكن الحال لم يعد كذلك.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الثورة الصناعية الرابعة حقيقة وواقع فنحن ننتقل إليها ودول المنطقة كالأردن لديها إيجابية مضافة في ذلك.