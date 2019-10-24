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الرزاز: الأردن قفز 29 مرتبة في مؤشر ممارسة الاعمال وسنطلق حزمة من الحوافز الأحد

منذ ساعتين
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز - أرشيفية
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز - أرشيفية

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عمان – نشر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تغريدة عبر تويتر قال فيها ” اليوم قفز الأردن 29 مرتبة عالمية في مؤشر ممارسة الأعمال، منتقلاً من المرتبة 104 إلى المرتبة 75 ما يؤدي لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل”.

‏واضاف في التغريدة “هذه بداية الطريق، وسنطلق حزمة من الحوافز يوم الأحد المقبل، تركز على خفض كلف الإنتاج وتشغيل الأردنيين وتحفيز الاستثمار”. -(بترا)

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