الرزاز: الأردن قفز 29 مرتبة في مؤشر ممارسة الاعمال وسنطلق حزمة من الحوافز الأحد

عمان – نشر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تغريدة عبر تويتر قال فيها ” اليوم قفز الأردن 29 مرتبة عالمية في مؤشر ممارسة الأعمال، منتقلاً من المرتبة 104 إلى المرتبة 75 ما يؤدي لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل”.

تعهدنا في أولويات عمل الحكومة بالعمل على تقدّم ترتيب #الأردن في تقرير ممارسة الأعمال من المرتبة (104) عام 2018م إلى المرتبة (90) مع نهاية العام 2020م.

اليوم نتقدم (29) مركزاً لنحتل الترتيب (75) عالمياً، ما سينعكس على بيئة الاستثمار وإيجاد فرص العملhttps://t.co/5DqAsb6Q3j#عاجل — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) October 24, 2019

‏واضاف في التغريدة “هذه بداية الطريق، وسنطلق حزمة من الحوافز يوم الأحد المقبل، تركز على خفض كلف الإنتاج وتشغيل الأردنيين وتحفيز الاستثمار”. -(بترا)