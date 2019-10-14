الرزاز: الأردن يسعى للاستفادة من خبرات كوريا الجنوبية في قطاع الطاقة

عمان- التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الاثنين، رئيس شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) الدكتور تشونغ كاب كيم، الذي يزور الأردن على رأس وفد من الشركة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، أهمية قطاع الطاقة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وسعي المملكة للاستفادة من الخبرات العالمية، وخصوصا في كوريا الجنوبية، في تطوير القدرات المطلوبة في هذا القطاع، وبما ينعكس على كفاءته وقدراته في تلبية الاحتياجات للمواطنين والصناعات والاستخدامات الأخرى.

وأعرب الرزاز عن تقدير الأردن لثقة شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) بالاقتصاد والبيئة الاستثمارية في الأردن، والتي ترجمتها عبر تنفيذ مشروعات حيوية للطاقة، حيث اقامت مشروع طاقة الرياح في الفجيج بلواء الشوبك، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية الخاص الثاني في القطرانة، ومشروع توليد الطاقة الكهربائية الخاص الثالث في منطقة الماضونة.

من جانبها، عرضت زواتي للمميزات الاستثمارية والتنافسية لقطاع الطاقة في الأردن، وما توفره البيئة والموقع الجغرافي اللذين تتميز بهما المملكة في المنطقة، من متطلبات لتوليد الطاقة بمختلف أشكالها، وخصوصا طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأثنت زواتي على التعاون المثمر مع شركة كيبكو في المشروعات التي عززت قدرة قطاع الطاقة الأردني، والتي تعتبر مشروعات استثمارية نوعية وناجحة في هذا المجال، معربة عن استعداد الوزارة للبناء على هذه الشراكة المثمرة لمشروعات وتعاون أوسع في المستقبل.

واستعرض رئيس شركة كيبكو رؤية الشركة تجاه مشروعات الطاقة التي تنفذها في الأردن، مثمناً التعاون والتسهيلات التي توفرها الحكومة الأردنية للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار، بحضور نائب رئيس شركة كيبكو ورئيس مجلس إدارة شركة الفجيج لطاقة الرياح ومسؤولين من الشركة، إلى حجم العمل في المشروعات الثلاثة للشركة وقدراتها التشغيلية والإنتاجية، مؤكدا اهتمام الشركة بالتعاون مع الأردن بشكل وثيق في قطاع الطاقة وتبادل الخبرات وبما يخدم الجانبين.-(بترا)