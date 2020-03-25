الرزاز: البقالات ستفتح يوميا.. وبهذه الحالة سنغلقها (فيديو)

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الحكومة ستبدأ بفتح البقالات والدكاكين التي تقدم السلع الغذائية الأساسية في الأحياء السكنية من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساء.

وأضاف الرزاز في رسالة وجهها للأردنيين الأربعاء، أن المحلات ستفتح يومياً بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى يتم التسهيل على المواطنين.

وبين أنه بإمكان أي مواطن عمره بين 16 و60 عاماً التجول على الأقدام حتى يقوم بشراء حاجياته اليومية، ولكن في حال وجد أكثر من زبون داخل المحل نطلب منه الانتظار في الخارج والوقوف بالدور وأن يساهم في تنظيم الدور حماية لنفسه وللآخرين، مشددا على أن استخدام السيارات ممنوع بدون وجود تصريح مسبق، وسيتم تزويد المحلات التجارية باحتياجاتها من قبل تجار الجملة وبشكل يومي.

ودعا المواطنين إلى عدم التهافت أو تكديس السلع، مبينا أن الحكومة ستقوم بتسهيل خدمة التوصيل للمنازل من محلات السوبرماركت اعتباراً من الخميس.

وأكد الرزاز أنه وجه الوزراء المعنيين والحكام الاداريين والأجهزة المعنية بالتواجد في الميدان اليوم، لرصد أي مخالفة من المحلات التجارية واغلاق المحل في وجود الاكتظاظ داخله.