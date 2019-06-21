الرزاز: الحكومة أعادت 33 مليون دينار صُرفت بغير وجه حق

عمان-الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ،مساء الجمعة،أن الحكومة أعادت 33 مليون دينار صُرفت بغير وجه حق، من خلال متابعة تقارير ديوان المحاسبة، ونحن فخورون بعلاقتنا مع اللجنة المالية في مجلس النواب.

جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني.

وشدد الرزاز على أن كل مسؤول سابق أو حالي عليه أن يتوقع أن يُساءل إذا كانت هنالك لديه تجاوزات، ونحن نتحقق من كل معلومة تصلنا ولا نريد اغتيال الشخصيات.

وأكد الرزاز أن جلالة الملك عبدالله الثاني يطرح قضايا الأمة والوطن في كافة المحافل العالمية ويصر على طرح هذه القضايا بشكل متكامل، مبينا ان مداخلات الملك ركزت على تضافر الجهود لمعالجة والتصدي للمد في خطاب الكراهية وتداعياته.

وأضاف إن جلالة الملك لم ينسى خلال مؤتمر سنغافورة ايلاء القضية الفلسطينية الاولوية،موكدا أن ثوابت الأردن واضحة في دعم القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية تعلمها المحافل الدولية، لن نتخلى عن القضيّة الفلسطينيّة شاء من شاء وأبى من أبى.

وأكد ان الأردن تجاوز كل الصعاب وخرج منها أقوى.

وعبر الرزاز عن حماسه لحقل الريشة حيث إن السواعد الأردنية تكتشف الآبار ضمن تقنية خاصة، متأملاً أن تُخفض كلفة الطاقة بتنوع المصادر.

وأكد الرزاز على ضرورة أن نكون واقعيين حيث ما نفعله سينعكس إيجابا بكل تأكيد، لكنه لن يلمسه الموطن مباشرة حيث إن حجم ما يولد من الطاقة ومع الاتفاقيات التي وقعناها أكثر من الاستهلاك.

وبين أن الأردن ملتزم بإتفاقيات عديدة في مجال الطاقة وبأسعار محددة سلفاً، مشيرا إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات وبالتراضي”.

وأضاف إلى أننا ننظر في كل حلقات الطاقة لتخفيض كلف التوليد، فنحن أصبح لدينا هاجس بعد انقطاع الغاز المصري وأصبح لدينا كميات اليوم أكثر من استهلاكنا.

وأكد الرزاز إلى وضع أعرافا جديدة في العلاقة بين الحكومة والمواطن، فالمتسوق الخفي هدفه تحليل الصعوبات والتحديات وأوجه القصور والقوة، وليس لتصيد الأخطاء.

واشار الرزاز الى ان وسائل التواصل الاجتماعي اثرت على حكومته دون سوء نية، بسبب التركيز على السلبيات، مؤكدا أن ذلك قد ينعكس احباطا على المستقبل.

وقال نحن على ثقة بأننا سنحقق الكثير لمستقبل الأردن وستكون مئويتنا الثانية بقيادة شبابنا، مضيفاأننا نؤمن بأن شبابنا قادر على رؤية المعيقات ومعالجتها بالشراكة معنا.

وبين الرزاز اننا نريد للشباب تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والأوراق النقاشية هي مرجعيتنا جميعا، وندعوهم للمشاركة والمساهمة في تطوير الحياة السياسية.