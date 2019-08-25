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الرزاز: الحكومة لا تعد بشيء غير قابل للتطبيق والأردن يمر بإصلاح هيكلي

منذ ساعتين

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طارق الدعجة

عمان- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة لا تعد بشيء غير قابل للتطبيق، مبينا أن الاردن يمر بإصلاح هيكلي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، بين الرزاز خلال اجتماع يعقد الآن في غرفة تجارة الأردن، أنه لا يمكن الاستمرار إلى الأبد بالاتكال على العمالة الوافدة في بعض القطاعات الاقتصادية.

وأكد الرزاز “ندرك الخلل في قانون المالكين والمستأجرين وسوف نعمل على معالجته”.

بدوره طالب القطاع التجاري الرزاز بإعادة النظر بقرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، إضافة إلى إعادة النظر بقرار منع استيراد السلع من سورية.

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