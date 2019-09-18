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الرزاز: الحوار مع نقابة المعلمين كان إيجابيا (فيديو)

منذ ساعتين
رئيس الوزراء عمر الرزاز بعد خروجة من اجتماع الحكومة ونقابة المعلمين -(بترا)

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آلاء مظهر

عمان- وصف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اللقاء الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في مبنى وزارة التربية والتعليم وجمع الفريق الحكومي مع عدد من أعضاء مجلس نقابة المعلمين اليوم بالمهم واصفا المبنى بانه بيت (المعلم والطالب).
وقال الرزاز بعد أن حضر جانبا من اللقاء الذي غاب عنه نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة أن الحوار الذي جرى كان ايجابيا وبناء انطلاقا من التزام الجميع بالحوار والسعي المعلم والطالب وبما يؤدي إلى تحسين وضع المعلم ومستوى أداء العملية التعليمية مؤكدا أن هذا مانتفق عليه جمعيا فهذه الخطوة كانت مهمة وامل ان يكون هذا الأسلوب من الحوار واحترام مكانة المعلم والعملية التعليمية ومخرجاتها لعودة الطلبة إلى صفوفهم وأننا متفقون جميعا على هذه الأمور.
وضم الفريق الحكومي وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني، ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.
وجاء اللقاء بدعوة من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني لمناقشة آخر المستجدات حول إضراب المعلمين.

من جهتها، نوهت النقابة إلى أن البث المباشر لنائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة تم تأجيله إلى الساعة 9:30 مساءً لحين استكمال كافة المستجدات. -(بترا)

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