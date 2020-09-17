الرزاز: السلام الشامل لن يتحقق إلا بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لـ إذاعة jbc اليوم الخميس، إن التعاطي الاستباقي مع بداية جائحة كورونا ساهم في تخفيض عدد الإصابات بالأردن، مؤكدا أن التوجه للتعليم عن بُعد في المدارس لأسبوعين جاء لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف الرزاز لـ إذاعة jbc، أن الأردن يسعى دائما إلى وحدة الصف العربي، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائما في جميع المحافل العربية والدولية أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني.

وحول عودة خدمة العلم قال الرزاز، إن برنامج خدمة العلم الجديد سيسهم في غرس القيم الوطنية والانتماء للشباب الأردني.