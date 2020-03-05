الرزاز: العام الحالي سيشهد البدء بإنشاء نفق دوار الثقافة في إربد

إربد-الغد- قال رئيس الوزراء اليوم الدكتور عمر الرزاز أثناء لقاءه رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أن الحكومة ستباشر بالعمل على حل مشكلة دوار الثقافة في العام الحالي 2020.

وعرض المهندس حسين بني هاني في وقت سابق أمام رئيس الحكومة المشكلة التي تعاني منها المنطقة في ظل عدم توفر إمكانيات للبلدية في بناء جسور وأنفاق فيما وعد في حينها بقيام الحكومة في التدخل لحل هذه المشكلة خلال العام الحالي وجاء تأكيد رئيس الوزراء بعد متابعة حثيثة منذ ذلك الحين من قبل بلدية إربد الكبرى حيث ظهرت ثمارها اليوم أثناء زيارة رئيس بلدية اربد لرئاسة الوزراء.

من جانبه قال بني هاني ان اللقاء كان إيجابي للغاية وتم التأكيد على ان المخططات سيتم العمل بها وفقا لما تم الإتفاق عليه سابقا وبكافة التفاصيل والأمر الذي سينعكس ايجابا على المنطقة ككل وسيساهم بحل مشكلة لطالما كان تؤرق المواطنين ورواد المنطقة، بالإضافة للتطرق لعدة أمور تصب في مصلحة المدينة من كافة النواحي.