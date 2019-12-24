الرزاز: المواطن سيلمس أثر الحُزم الاقتصادية مطلع 2020

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الثلاثاء، إن المواطن سيبدأ في مطلع 2020، يلمس أثر الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة.

وأضاف الرزاز، خلال إطلاقه الحزمة الاقتصادية الرابعة الخاصة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أن أكثر من 50 % من الإنفاق الرأسمالي سيكون على قطاعات التعليم والنقل والصحة.

ولفت أن التحدي الأكبر في التعليم هو مرحلة رياض الأطفال، مبينا أن الجانب التحليلي في امتحان بيزا يثبت أن الطالب الذي التحق برياض الأطفال أداؤه أفضل لاحقاً.

وتابع أنه “يجب أن لا يبقى مواطن محروم من التأمين الصحي الشامل وأن لا يبقى شاب وشابة ومسن ومن ذوي إعاقة محرومون من التنقل وأن علينا إعادة النظر في الإنفاق الرأسمالي على النقل العام”.

وأكد أن الحزم التي أطلقتها الحكومة سابقاً، لن تكون مستدامة إلا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة في الصحة والتعليم والنقل العام.

وأوضح الرزاز أن نتائج وإجراءات الحزم الثلاث الأولى بدأت تأتي أكلها، حيث ارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 48 %، كما ارتفعت مبيعات الشقق 34%، وارتفعت عمليات الانتقال والتخارج 66 % نسبة إلى العام الماضي، كما ارتفعت الحركة على شراء السيارات.

وكشف الرزاز عن نية الحكومة إطلاق حزم اقتصادية أخرى في العام 2020. مبينا أن “التحديات في قطاعات الصحة والنقل والتعليم ليست بمقدار ما ننفق، بل في توجيهه لتجويد الخدمات المقدمة”.

وشدد على أن الهدف من القرارات الحكومية هو أن يرتفع مستوى معيشة المواطن وأن ينتفع من الخدمات الأساسية.