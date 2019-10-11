الرزاز: تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات

عمان- الغد- قال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، اليوم الجمعة، إنّ “ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء”، في إشارة إلى الهتافات المسيئة التي أطلقت خلال مباراة الأردن والكويت.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات. علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن. لنُعد جميعا للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة”.