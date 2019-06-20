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الرزاز: تقييم الأداء ليس لتصيّد الأخطاء بل لتحسين الخدمة

منذ 4 ساعات
خلال الزيارة - من المصدر

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عمان- الغد- أوضح رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال زيارته الثانية، اليوم الخميس، مديرية تسجيل أراضي غرب عمان أن تقييم الأداء ليس هدفه تصيّد الأخطاء بل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتركيز على معالجة السلبيات وتعظيم الإيجابيات.

وبيّن خلال جولة له في مرافق المديرية رافقه فيها وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية والدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة ومديرة المديرية آلاء العمري، أن الحكومة تسعى دائماً لتحقيق التوجيهات الملكية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال “لمَسنا في الزيارة الثانية تغييراً إيجابياً وتطويراً وتحسناً في مستوى الخدمات المقدمة” مضيفاً أن موظفي المديرية قد بذلوا وعلى مدار الشهر الماضي جهداً حقيقياً في التطوير والتدريب.

وزاد أن مراجعي الدائرة قد لمسوا تحسناً في مستوى تلقيهم للخدمة حيث تم زيادة عدد موظفي الخدمة بالإضافة لتواجد موظف لضبط جودة العمل في الموقع.

وأثنى الرزاز خلال الزيارة على مستوى النقلة النوعية التي شهدتها مديرية تسجيل أراضي غرب عمان خلال شهر واحد بعد الزيارة الأولى التي تمت سابقاً والتي جاءت بناءً على نتائج تقرير المتسوق الخفي من قبل فريق مديرية تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية في رئاسة الوزراء.

وختم الجولة بالتنويه إلى أنه سيتم تعميم تجربة تطوير الأداء في مديرية تسجيل أراضي غرب عمان على المؤسسات الاخرى، مشيراً في الصدد إلى أن تقارير المتسوق الخفي يتم تزويدها لجميع الوزراء وفي مختلف قطاعات عملهم بهدف توجههم إلى الميدان لزيارة مرافق وزاراتهم المختلفة بهدف الوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

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