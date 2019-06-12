الرزاز: توفير الدواء وأسعاره تشكل أولوية وطنية عليا

عمان- اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني يوم امس كانت واضحة جدا فيما يتعلق بصحة الأردنيين وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة.

وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاربعاء: إن توفير الدواء واسعاره تشكل اولوية وطنية عليا كما شدد جلالته يوم امس خلال لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الصحة ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تابعت على مدى الفترة الماضية ما كان يدور من احاديث ووجود تذمر لدى المواطنين من ارتفاع غير منطقي باسعار بعض الادوية، مؤكدا تطلع الحكومة لحل جذري لهذا الموضوع.

واشار الرزاز الى ان مجلس النواب تابع مشكورا ممثلا بلجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية هذا الموضوع مع الحكومة التي قامت بتشكيل لجنة مطلع أيار الماضي برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء لدراسة هذا الملف بدقة وتحديد المشكلة والتفاقم في اسعار بعض الادوية اضعاف سعرها في دول بالمنطقة.

واعلن رئيس الوزراء ان اللجنة عملت على دراسة هذا الموضوع خلال شهر رمضان المبارك وانجزت الدراسة بشكل متكامل وستقوم بعرض مخرجاتها خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم لهذه الغاية.

ولفت الى ان الدراسة تتطرق الى أسس وآلية التسعير وهامش الربح ومواطن الخلل والاحتكارات المحدودة لبعض اصناف الادوية باسعار مبالغ فيها، مؤكدا ان الاجراءات المقترحة للجنة سيلمس آثارها المواطن في المدى القريب.

وقال: نحتاج الى تنفيذ ورقابة صارمة على ارض الواقع، مؤكدا ان تنفيذ مخرجات اللجنة هو جهد جماعي يتطلب تعاون الجميع، مضيفا: نحن نهيب بالقطاع الخاص والنقابات المهنية، وهم شركاؤنا في المصلحة العامة، اعطاء الاهمية اللازمة لهذا الموضوع.-(بترا)