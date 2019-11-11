الرزاز: جلالة الملك شديد الوضوح في ملف الباقورة والغمر

الرزاز: تم بسط السيادة الأردنية الكاملة غير المنقوصة على الباقورة والغمر.

: هذا يوم مجيد للأردن وبهيج على قلوب الأردنيين.

: الأردن يتلاحم أرضا وشعباً وقيادةً حول قضاياه المصيريّة.

عمان – أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ أكثر من عام، كان شديد الوضوح فيما يتعلّق بإنهاء الملحقين الخاصّين، في اتفاقية السلام المتعلقين بمنطقتي الباقورة والغمر.

وشدد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين على انه لم يكن هناك مجال للشكّ أو المراوغة أو المساومة أو المفاصلة في إنفاذ هذا القرار تجاه هاتين المنطقتين.

وشدد “هذا يوم مجيد للأردن، ويوم بهيج على قلوب الأردنيين”مضيفاً “الحمد لله تمّ بسط السيادة الأردنيّة الكاملة غير المنقوصة على الباقورة والغمر”.

وأكد الرزاز أنه “طال الأمد أم قصر، لم يكن الأردن ليتخلّى عن شبر واحد من أراضيه، فما بالك بمنطقتين عزيزتين على قلب كل مواطن أردني”.

وقال ” ما حدث اليوم هو استحقاق حقيقي نفخر به كأردنيين ونبارك لجلالة الملك والشعب الأردني وكل مواطن يفتخر بأرضه”.

وأكد “هذا الحال مع كل ثوابتنا الأردنية، التي يتحدث جلالة الملك عنها بكل وضوح وشفافية، سواء ما يتعلق بحماية المقدسات والوصاية الهاشمية عليها، والقدس، والدولة الفلسطينيّة المستقلة، واللاءات الثلاثة” لافتا الى أن جلالته شديد الوضوح في هذه المواضيع وبما لا يترك مجالا للشك.

وشدد الرزاز على أن الأردن يتماهى ويتلاحم أرضا وشعباً وقيادةً حول قضاياه المصيريّة المحورية، مؤكدا انه عندما تكون الإرادة موحّدة، كما نراها اليوم، لا يستطيع مهما كان ومهما كانت قوته أن يفرض إرادته علينا”.

وختم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد “واثق بأننا سنحقق معا بسواعد الأردنيين وحكمة قيادتهم الهاشمية كل ما نصبو إليه، وسنتجاوز التحديات إن شاء الله، وسنحقق حلم الأردنيين بغد أفضل”، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وأصر على هذا الحق.- بترا