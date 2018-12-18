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الرزاز: جلب مطيع يؤكد جهود اجتثاث الفساد من جذوره

منذ 1 ساعة

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عمان- الغد- قال رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، إن جهودا استثنائية من لدّن جلالة الملك وحرفية عالية المستوى للأجهزة الأمنية أفضت إلى القبض على المتهم عوني مطيع وتسلّمه.

وأكد أن “القبض على مطيع هو التأكيد على الجهود المبذولة لأجل اجتثاث الفساد من جذوره وحماية مقدرات الوطن. وأن الأجهزة الأمنية محط احترام الجميع ومصدر ثقتهم الذي لا ينضب.

وأشاد الرزاز بدور مجلس النواب الذي أثار قضية “مطيع” أثناء مداولات البيان الوزاري للحكومة.

وجاء حديث الرزاز خلال جلسة رقابية يعقدها النواب وتجيب فيها الحكومة على عدد من الأسئلة التي طرحها النواب، بالإضافة إلى النظر في مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب.

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