الرزاز: رحم الله الحسين وحفظ أبا الحسين

عمان – الغد – نشر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” قال فيها:

نستذكر الحسين الباني طيب الله ثراه، ونستذكر معه وطناً بنته سواعد أردنية أوفت العهد والوعد لعبدالله كما للحسين.

تستمر المسيرة، ونستمد العزم من جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، المعزز لمسيرة البناء والإنجاز.

رحم الله الحسين وحفظ أبا الحسين.