الرزاز: رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واجب وطني

عمان- اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، لدى لقائه في مكتبه اليوم مجموعة من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة العزيزة من المجتمع.

ولفت رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان، الى الاجراءات والقرارات والتشريعات الوطنية لرعاية هذه الشريحة من المجتمع، وتوفير حياة كريمة لها، ورعايتها باعتبار ذلك واجبا وطنيا وحقا من حقوق الانسان.

واستمع رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضرته المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير دبابنة، الى ابرز مطالب واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل ما من شأنه التسهيل عليهم في حياتهم اليومية خاصة أثناء مراجعاتهم للمؤسسات الحكومية .

وأعرب الحضور عن تقديرهم للقاء رئيس الوزراء بهم، والاستماع لمطالبهم ومنحهم فرصة للتعبير عن احتياجاتهم ونقل هموم ومطالب هذه الشريحة.

وتركزت مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة على قضايا التهيئة البيئية من خلال المدارس المؤهلة ومداخل المؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام لاستيعاب والتسهيل على هذه الفئة. كما عرضوا لعدد من المطالب المرتبطة بمستلزمات الرعاية الصحية التي تحتاجها هذه الشريحة، بالإضافة إلى مطالب مرتبطة بالمساواة بفرص العمل والاعفاءات الجمركية والرعاية الصحية والاجتماعي، ورفع مستوى التمثيل والمشاركة السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة.

واكد رئيس الوزراء بعد استماعه لمطالب ذوي الاحتياجات الخاصة ان هذا اللقاء سيكون نقطة لمتابعة جميع المطالب والاحتياجات ودراستها في مختلف المجالات، وبما يرتقي بمستوى ونوعية وجودة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتسهيل عليهم في حياتهم اليومية. –(بترا)