الرزاز: زمن المنح ولّى والاقتصاد يعاني

محمود الطراونة

البحر الميت- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن زمن المنح والمساعدات ولّى وهذا يتطلب جهدا خلال الأشهر والسنوات القادمة.

وأضاف الرزاز، في كلمة بالمنتدى الاقتصادي الأردني الثاني الذي بدأ اعماله في البحر الميت اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مواطن لم يتأثر بالاقتصاد خلال السنوات الـ10 الأخيرة التي انهكت الاقتصاد ولم يتوقف أثرها حتى الآن.

وأشار الرزاز إلى أن القطاع الخاص منهك، مبينا أن الاقتصاد نما 2 بالمائة والصادرات 4.3 بالمائة خلال الأشهر السبعة الماضية، إضافة إلى نمو الدخل السياحي 8 بالمائة.

وكشف رئيس الوزراء أن قيمة الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي زاد بنسبة 6.4 بالمائة في أول 7 شهور من العام الحالي ليبلغ نحو 12 مليار دولار.

وبين أن إيرادات ضريبة الدخل للخزينة في شهر 8 من العام الجاري بلغت نحو 41 مليون دينار، كما أن إيرادات ضريبة المبيعات بلغت نحو 330 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الإيراد الحكومي الضريبي حتى نهاية آب الماضي بلغ نحو 820 مليون دينار.

وقال الرزاز إن الحكومة وضعت برنامج أولويات والأشهر المتبقية من العام ستكون حافلة بالقرارات والتشريعات، ووعد بالاعتماد على الذات حيث لم يعد ذلك خيارا.

وأضاف الرزاز أن ما أصاب الاقتصاد الأردني “فلتان حقيقي وعلينا مهمات صعبة ولكنها قابلة للتطبيق”، مؤكدا أن البيروقراطية الحكومية وعدم الاستقرار التشريعي تؤرق الحكومة.