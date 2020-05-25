الرزاز: ستبقى راياتك يا أردن تخفق في القمة

عمان- الغد- كتب رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 74 لاستقلال الأردن.

وقال على “تويتر”: “وستبقى راياتك يا أردن تخفق في القمة. وكما وقفنا صفّاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية في مواجهة الوباء نقف اليوم وإلى الأبد صفّا واحدا لنحمي استقلال الأردن وهويته ومنعته ونحافظ عليه. كل عام والوطن الغالي وشعبنا المعطاء وقيادتنا الهاشمية الحكيمة بألف خير”.