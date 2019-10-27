الرزاز: خطة تحفيز الاقتصاد هي بداية الطريق

يوسف ضمرة

عمان – قال رئيس الوزارء الدكتور عمر الرزاز في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، موضحا أن “محاور النقاش الأربعة اليوم هي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن”.

وأضاف الرزاز خلال مؤتمر صحفي لإعلان حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، أن “علينا التأكد من أن الأجور والرواتب مرتبطة بالأداء ليشعر المواطن أن هدفنا خدمته”.

وأكد ان “محور تحسين المستوى المعيشي للمواطن يتطلب حلول جذرية. مشيرا إلى أن “الحكومة ستتطرق للموازنة العامة هذا العام بصورة مختلفة، وستضع أرقامها في يد كل مواطن”.

وأشار الى أن “أول إجراءات محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار هو تحفيز سوق العقار والإسكان، والذي أصيب حالياً بالشلل”.

وأكد الرزاز أنه و”بداية من العام 2020 سيكون التعليم إلزامي من عمر 5 سنوات”.

إلى ذلك، تعهد الرزاز بإنجاز المحاور الثلاثة لتحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا “أهمية الاستثمار وتنشيط الاقتصاد ضمن حزمة واضحة”.

وأوضح أن “التركيز على تنشيط سوق العقار والإنشاءات يأتي لكونه يحرك 40 قطاعا اخر”، معتبرا أن “قانون الملكية العقارية يعد عصري ويساعد في جانب الإجراءات التي تقوم بها الحكومة”.

من جانب آخر، أقر الرزاز بأن “الإجراءات الحكومية احيانا معيقة لجذب الاستثمار”. وقال إن “خطة تحفيز الاقتصاد تعد بداية الطريق”.

وتشمل الخطة توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية لتبسيط الإجراءات امام المستثمرين.