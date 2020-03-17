الرزاز: سيتم تطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود

عمان-الغد- قال رئيس الوزراء، عمر الرزّاز، الثلاثاء، إنه بموجب أحكام المادة 124 من الدستور، وبناء على صدور الإرادة الملكيّة السامية؛ ونظراً لوجود ظرف استثنائيّ يتطلّب توفير أداة للحكومة، ووسيلة إضافيّة لحماية الصحّة العامّة، والحفاظ على سلامة المواطنين؛ أعلن تفعيل قانون الدفاع.

وشدد الرزاز أنّ قانون الدفاع، وكما ورد في الرسالة الملكيّة السامية للحكومة، سيتمّ تطبيقه في أضيق الحدود.

وقال رئيس الوزراء “أؤكّد أيضاً، أنّ حقّ الحياة، وصحّة الأردنيين، هو حقّ مقدّس يتقدّم على سائر الحقوق.

وأضاف أنّ حقوقكم السياسيّة كمواطنيين، وحقكم في التعبير عن آرائكم، وفي ملكياتكم الخاصّة لن تمسّ.

وأكد رئيس الوزراء انه يجب التفريق بين حقّ التعبير عن الرأي، وهو مصان، وبين نشر الإشاعات والافتراءات والأخبار الكاذبة، التي من شأنها بثّ حالة الهلع؛ وسنتعامل مع هذا الأمر بكل حزم.

واضاف الرزّاز أن الحكومة لن تمس أيّ ملكية خاصة، فالإمكانات الرسميّة تفي بالحاجة؛ وأوامر الدفاع التي سأقوم بإصدارها ستكون لحماية صحّتكم وأمنكم فقط، وإنفاذ هذا القانون سيكون في سبيل ذلك.