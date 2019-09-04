الرزاز عبر “تويتر”: “اتفاقياتنا مع العراق الشقيق بدأت تؤتي ثمارها”

عمان-الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ،مساء الأربعاء، إن “اتفاقياتنا مع العراق الشقيق بدأت تؤتي ثمارها”.

وأضاف في “تغريدة” عبر حسابه في “تويتر”، “اليوم وصلت إلى المملكة أولى شحنات النفط الخام العراقي، تنفيذاً لإحدى مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في شباط الماضي”.

وأكد على مواصلة الجهود لإنجاز المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية بين المملكة ومختلف دول العالم لتحسين أداء اقتصادنا.

اتفاقياتنا مع ⁧#العراق⁩ الشقيق بدأت تؤتي ثمارها، فاليوم وصلت إلى المملكة أولى شحنات النفط الخام العراقي، تنفيذاً لإحدى مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين في شباط الماضي. سنواصل الجهود لإنجاز المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية بين المملكة ومختلف دول العالم لتحسين أداء اقتصادنا pic.twitter.com/EpDt8JMAfH — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) September 4, 2019