الرزاز عن رحيل الحكومة: “لو دامت لك ما وصلت لغيرك”

عمان– قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن قرار بقاء أو رحيل الحكومة بيد جلالة الملك عبد الله الثاني، مضيفا “لو دامت لك ما وصلت لغيرك”، وأن الحكومة ستبقى تعمل لآخر دقيقة.

وأشار الرزاز لإذاعة “حياة أف أم”، اليوم الخميس، إلى أن الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا جاء نتيجة التجمعات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن “مسؤولية الحكومة الرئيسة أن يبقى جهازها الطبي يعمل بكفاءة”.

وشدد الرزاز على أن الحكومة ستتخذ بين الحين والآخر إجراءات على مستوى بعض القطاعات لتخفيف التجمعات، وقال “سنفعل كل ما نستطيع حتى لا نعود لفرض حظر التجول الشامل لما يسببه من آثار كبيرة على الاقتصاد”.

وبشأن إغلاق المساجد، أكد أن “الحكومة تعلم أهمية الصلاة، خصوصا الجمعة، للأردنيين وجدانيا”. وأوضح أن الحكومة تعمل مع وزارة الأوقاف، لإيجاد صيغة للالتزام في المساجد.

ونوّه الرزاز، إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد تعهد للالتزام بالإجراءات الصحية، لكل قطاع على حدة، قبل فتحه. وأضاف “نفضل إغلاق القطاع، على انفلات الإجراءات الصحية به”.