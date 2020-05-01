الرزاز: عيد العمال هذا العام ليس عاديا

عمان الغد -وجهه رئيس الوزراء عمر الرزاز رسالة للعمال في بومهم العالمي وتاليا نص الرسالة:

عيد العمال اليوم ليس عيداً عادياً، فمن عمالنا من يعمل على مدار الساعة من أجل حماية مواطنينا وأمنهم وصحتهم وسلامتهم، ومنهم من فقد عمله تحت وطأة الفيروس وآثاره الاقتصادية. لكم جميعاً نقول كل عام وأنتم بخير، وندرك تماماً صعوبة هذا التمنّي على أثر وباء اجتاح العالم أجمع وأتى على الملايين؛ لكننا وبتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية نسعى بإذن الله وبكل ما أوتينا من جهد لحمايتكم وتشغيل عجلة الإنتاج دون المجازفة بصحتكم وسلامتكم.

لقد قطعتم شوطاً طويلاً في مواجهة الوباء وبنجاح يشهد له العالم. الطريق أمامنا معاً ليس سهلاً، ولكنه أيضاً ليس مستحيلاً، وما سيجعله ممكناً، بل حتمياً إن شاء الله، هو تصميمنا وإرادتنا وتعاوننا وتكافلنا مع بعضنا البعض، والبناء على ما أنجزناه معاً. ولنتذكر أن “كل مرٍ سيمر … وليالي الحزن في الآخر يمحوهنّ فجر” إن شاء الله.