الرزاز: فتح المحال في الأحياء بدءا من يوم غد

عمان-الغد- قال رئيس الوزراء عمر الرزاز ، ستبدأ الأسواق الكبيرة من يوم الخميس إيصال المواد إلى المنازل، مضيفا أنه سيتم فتح المحال في الأحياء بدءا من الغد.

جاء ذلك في إيجاز صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، مساء الثلاثاء، حول إجراءات جديدة لتحسين عملية توزيع الخبز

وأضاف الرزاز، غداً سنبدأ بفتح محلات المواد التموينية الأساسية ومحلات بيع الخضار والفواكه والمخابز والصيدليات ومحلات بيع المياه بعد استكمال تزودها بالمواد والسلع واستكمال جاهزيتها بين الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء اعتبارا من صباح يوم غد الأربعاء ، فيما سيسمح الخميس المقبل للمتاجر الكبرى بتقديم خدماتها عبر مزودي الخدمة لتوصيل احتياجات المواطنين.

وتابع، اليوم تم توصيل الخبز إلى المنازل، رأينا أماكن المواطنين فيها منتظمين وأماكن أخرى للأسف شاهدنا فيها الاكتظاظ والتدافع والتهافت وهو مخالف لكافة المعايير التي تم وضعها للحفاظ على صحتكم وصحة أحبائكم.

وحذر الرزاز قائلا: إذا رأينا مشاهد تدافع مرة اخرى كالتي رأيناها اليوم، سيتم اغلاق المحل او المنشأة التي حدث فيها مثل هذه التجاوزات.

وقال الرزاز، ” أية محال أخرى سيصدر بها قرار في حينه، على أن يسمح للمواطنين قضاء احتياجاتهم سيرا على الأقدام وبشكل منفرد وبتباعد بين الشخص والآخر لا يقل عن متر ونصف، للأعمار ما بين ( 16 – 60) عاماً ، مضيفا أنه يستمر منع حركة المركبات منعا باتا باستثناء المصرح لهم بذلك وسيتم إصدار تعليمات جديدة بهذا الخصوص.

وبين رئيس الوزراء أنه سيتم إصدار آليات تحدد المعايير الواجب الالتزام بها من قبل المواطنين والمزودين واصحاب المحلات لضمان معايير الصحة والسلامة العامة.

واختتم الرزاز قائلا: “إن كلمة سيد البلاد يوم أمس خاطبت قلوبنا وعقولنا لأنها جاءت من الأب لأسرته والأخ لأخوته، لكم منّا التنفيذ آملين منكم الالتزام لنتخطى سوياً يداً بيد هذه الأزمة.”